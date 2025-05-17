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Рубио призвал Лаврова завершить войну в Украине: США предложили "мощный" мирный план

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио призвал к завершению войны после разговора с лавровым. США представили мирный план и поддержали обмен пленными, достигнутый в Стамбуле.

Рубио призвал Лаврова завершить войну в Украине: США предложили "мощный" мирный план

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал завершить российско-украинскую войну после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом он написал на странице в Х, передает УНН.

Детали

Как отметил Рубио, США представили мощный мирный план. Также в Вашингтоне приветствовали соглашение об обмене военнопленными, которое было достигнуто недавно в Стамбуле.

В моем сегодняшнем телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым я повторил послание президента Дональда Трампа: смерти и разрушения должны прекратиться. Давайте не упустим эту огромную возможность. Время закончить эту войну пришло

– заявил Рубио.

Напомним

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры по результатам встречи в Турции. Они обсудили обмен пленными "1000 на 1000" и готовность к прекращению огня.

Также УНН сообщал, что встреча главы кремля Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского может состояться, но при условии, если стороны достигнут "определенных договоренностей".

В то же время, спецпредставитель США Стив Виткофф отменил визит в Россию. Это произошло из-за отказа российского диктатора Владимира Путина рассматривать мирный план из 22 пунктов. План был разработан совместно Украиной, США и Европой.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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