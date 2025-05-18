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Зеленського провів зустріч з віцепрезидентом США Венсом: що відомо
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Зеленський зустрічається з лідерами США та ЄС у Римі перед телефонною розмовою Трампа і путіна - ЗМІ

Київ • УНН

 • 566 перегляди

У Римі Зеленський зустрівся з представниками США та Європи. Обговорювалося припинення війни в Україні напередодні переговорів Трампа з путіним та лідерами НАТО.

Зеленський зустрічається з лідерами США та ЄС у Римі перед телефонною розмовою Трампа і путіна - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з високопосадовцями США та європейськими лідерами в Римі в неділю, що є частиною активізації дипломатичних зусиль перед важливою телефонною розмовою в понеділок між президентом США Дональдом Трампом і президентом росії володимиром путіним про припинення війни в Україні, передає УНН з посиланням на AP.

Деталі

Зеленський поговорив з віце-президентом США Дж. Д. Венсом і держсекретарем США Марко Рубіо в резиденції посла США, в той час як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що він говорив і з Зеленським, і з Рубіо в кулуарах інавгурації нового папи.

Мерц сказав, що він також домовився з лідерами Франції та Великої Британії, "що ми знову поговоримо з американським президентом у рамках підготовки до цієї розмови".

"У мене склалося тверде враження, що і європейці, і американці сповнені рішучості працювати разом, але тепер також цілеспрямовано, щоб забезпечити швидке припинення цієї жахливої війни", — сказав Мерц журналістам у Римі.

Додамо

Трамп заявив, що планує поговорити по телефону в понеділок з путіним, а потім поговорить із Зеленським і лідерами різних країн НАТО про припинення війни в Україні.

Як зазначає видання, посилення дипломатії відбулося після того, як росія почала свою наймасштабнішу атаку безпілотників проти України з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році після того, як перші прямі переговори між москвою і Києвом за багато років не привели до припинення вогню.

путін відкинув пропозицію Зеленського зустрітися віч-на-віч у Туреччині після того, як він сам запропонував прямі переговори — хоча і не на президентському рівні — як альтернативу 30-денному припиненню вогню, до якого закликали Україна та її західні союзники, включно зі США.

Переговори в Стамбулі в п'ятницю перервалися менш ніж за дві години без припинення вогню, хоча обидві сторони домовилися про обмін по 1000 військовополонених, за словами глав обох делегацій. Глава української розвідки Кирило Буданов заявив у суботу на українському телебаченні, що обмін може відбутися вже наступного тижня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Марко Рубіо
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Рим
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