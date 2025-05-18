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Канцлер Германии заявил, что хочет поговорить с Трампом до его звонка путину

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Канцлер Германии Мерц заявил о планах обсудить с Трампом предстоящий разговор с путиным. Он говорил об этом с Рубио и Зеленским в рамках подготовки к переговорам.

Канцлер Германии заявил, что хочет поговорить с Трампом до его звонка путину

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он - вместе с лидерами Великобритании, Франции и Польши - хочет поговорить с президентом США Дональдом Трампом перед запланированным завтра телефонным разговором с владимиром путиным, передает УНН со ссылкой на Sky news.

Детали

Мерц сказал, что поднял этот вопрос с Марко Рубио, главным дипломатом Вашингтона, когда они присутствовали на инаугурационной мессе Папы сегодня.

Он сказал, что также долго говорил с Владимиром Зеленским.

"Я говорил с Марко Рубио, в том числе о завтрашнем телефонном разговоре", — сказал он журналистам.

"Мы договорились, что снова поговорим с четырьмя лидерами государств и президентом США в рамках подготовки к этому разговору (с путиным)" - резюмировал Мерц.

Рубио: Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным 18.05.2025, 01:02 • 5670 просмотров

Ранее

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры с российским диктатором владимиром путиным, Президентом Украины Володимиром Зеленским и лидерами стран-членов НАТО. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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