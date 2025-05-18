Канцлер Німеччини заявив, що хоче поговорити з Трампом до його дзвінка путіну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він - разом з лідерами Великої Британії, Франції та Польщі - хоче поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед запланованою завтра телефонною розмовою з володимиром путіним, передає УНН з посиланням на Sky news.

Деталі

Мерц сказав, що підняв це питання з Марко Рубіо, головним дипломатом Вашингтона, коли вони були присутні на інавгураційній месі Папи сьогодні.

Він сказав, що також довго говорив з Володимиром Зеленським.

"Я говорив з Марко Рубіо, в тому числі про завтрашню телефонну розмову", — сказав він журналістам.

"Ми домовились, що знову поговоримо з чотирма лідерами держав і президентом США в рамках підготовки до цієї розмови (з путіним)" - резюмував Мерц.

Рубіо: Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним

Раніше

Президент США Дональд Трамп анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним, Президентом України Володимиром Зеленським та лідерами країн-членів НАТО.