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Канцлер Німеччини заявив, що хоче поговорити з Трампом до його дзвінка путіну

Київ • УНН

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Канцлер Німеччини Мерц заявив про плани обговорити з Трампом майбутню розмову з путіним. Він говорив про це з Рубіо та Зеленським у рамках підготовки до переговорів.

Канцлер Німеччини заявив, що хоче поговорити з Трампом до його дзвінка путіну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він - разом з лідерами Великої Британії, Франції та Польщі - хоче поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед запланованою завтра телефонною розмовою з володимиром путіним, передає УНН з посиланням на Sky news.

Деталі

Мерц сказав, що підняв це питання з Марко Рубіо, головним дипломатом Вашингтона, коли вони були присутні на інавгураційній месі Папи сьогодні.

Він сказав, що також довго говорив з Володимиром Зеленським.

"Я говорив з Марко Рубіо, в тому числі про завтрашню телефонну розмову", — сказав він журналістам.

"Ми домовились, що знову поговоримо з чотирма лідерами держав і президентом США в рамках підготовки до цієї розмови (з путіним)" - резюмував Мерц.

Рубіо: Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним 18.05.2025, 01:02 • 6056 переглядiв

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Президент США Дональд Трамп анонсував телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним, Президентом України Володимиром Зеленським та лідерами країн-членів НАТО. 

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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