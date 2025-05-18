Канцлер Німеччини заявив, що хоче поговорити з Трампом до його дзвінка путіну
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Мерц заявив про плани обговорити з Трампом майбутню розмову з путіним. Він говорив про це з Рубіо та Зеленським у рамках підготовки до переговорів.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він - разом з лідерами Великої Британії, Франції та Польщі - хоче поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед запланованою завтра телефонною розмовою з володимиром путіним, передає УНН з посиланням на Sky news.
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Мерц сказав, що підняв це питання з Марко Рубіо, головним дипломатом Вашингтона, коли вони були присутні на інавгураційній месі Папи сьогодні.
Він сказав, що також довго говорив з Володимиром Зеленським.
"Я говорив з Марко Рубіо, в тому числі про завтрашню телефонну розмову", — сказав він журналістам.
"Ми домовились, що знову поговоримо з чотирма лідерами держав і президентом США в рамках підготовки до цієї розмови (з путіним)" - резюмував Мерц.
Рубіо: Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним 18.05.2025, 01:02 • 6056 переглядiв
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