Макрон відвідає саміт зі штучного інтелекту в Індії та зустрінеться з Моді

Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України
14 лютого, 14:24
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Суди США винесли понад 4400 рішень про незаконність затримань іммігрантів адміністрацією Трампа
14 лютого, 22:39
Енергетична криза на Кубі змусила організаторів скасувати щорічний фестиваль сигар
14 лютого, 23:17
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
14 лютого, 23:20
Астрономи виявили унікальну планетарну систему "навиворіт" біля червоного карлика
14 лютого, 23:40
Трамп та Нетаньягу погодили стратегію максимального тиску на нафтовий експорт Ірану
15 лютого, 00:01
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25
13 лютого, 11:25 • 79727 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви
13 лютого, 07:25
13 лютого, 10:00 • 129765 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 13:50
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"
14 лютого, 23:20
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 129696 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн
14 лютого, 08:54
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури
13 лютого, 18:43
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за руки
13 лютого, 18:03
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою
13 лютого, 09:44
Макрон відвідає саміт зі штучного інтелекту в Індії та зустрінеться з Моді

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня відвідає саміт з питань впливу штучного інтелекту в Індії. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Нарендрою Моді для поглиблення зв'язків між країнами.

Макрон відвідає саміт зі штучного інтелекту в Індії та зустрінеться з Моді

Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня відвідає саміт з питань впливу штучного інтелекту в Індії та зустрінеться з прем'єр-міністром Нарендрою Моді, щоб поглибити зв'язки між двома країнами, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Макрон є серед глав держав, політиків та лідерів у сфері штучного інтелекту з усього світу, які будуть присутні на саміті, що розпочнеться в понеділок у Делі, згідно із заявою Міністерства закордонних справ Індії. Офіційний графік Макрона включає зустріч з Моді.

Візит французького лідера відбувається в той час, коли Індія докладає зусиль для диверсифікації та поглиблення стратегічних зв'язків поза межами давніх постачальників військової техніки. Минулого тижня вона схвалила закупівлю озброєнь на суму 40 мільярдів доларів, включаючи 114 французьких винищувачів та ракет, повідомляє Bloomberg News.

Заплановані закупівлі — одна з найбільших модернізацій повітряних сил за останні роки — включають винищувачі Dassault Aviation SA Rafale та кілька сотень крилатих ракет SCALP.

Макрон закликав Європу до зміцнення позицій на глобальному рівні і вдався до критики США
13.02.26, 21:56

Антоніна Туманова

Світ
Техніка
Dassault Rafale
Storm Shadow
Bloomberg
Делі
Індія
Нарендра Моді
Емманюель Макрон