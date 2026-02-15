Макрон відвідає саміт зі штучного інтелекту в Індії та зустрінеться з Моді
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня відвідає саміт з питань впливу штучного інтелекту в Індії. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Нарендрою Моді для поглиблення зв'язків між країнами.
Президент Франції Еммануель Макрон цього тижня відвідає саміт з питань впливу штучного інтелекту в Індії та зустрінеться з прем'єр-міністром Нарендрою Моді, щоб поглибити зв'язки між двома країнами, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Макрон є серед глав держав, політиків та лідерів у сфері штучного інтелекту з усього світу, які будуть присутні на саміті, що розпочнеться в понеділок у Делі, згідно із заявою Міністерства закордонних справ Індії. Офіційний графік Макрона включає зустріч з Моді.
Візит французького лідера відбувається в той час, коли Індія докладає зусиль для диверсифікації та поглиблення стратегічних зв'язків поза межами давніх постачальників військової техніки. Минулого тижня вона схвалила закупівлю озброєнь на суму 40 мільярдів доларів, включаючи 114 французьких винищувачів та ракет, повідомляє Bloomberg News.
Заплановані закупівлі — одна з найбільших модернізацій повітряних сил за останні роки — включають винищувачі Dassault Aviation SA Rafale та кілька сотень крилатих ракет SCALP.
