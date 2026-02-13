Макрон закликав Європу до зміцнення позицій на глобальному рівні і вдався до критики США

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції закликав до зміцнення позицій Європи на глобальному рівні, додаючи до цього критику торгової та зовнішньої політики США щодо Європи, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Якщо ми хочемо, щоб нас сприймали всерйоз на європейському континенті та за його межами, ми маємо показати світові нашу непохитну відданість захисту власних інтересів. Це починається, звичайно, з продовження надання підтримки Україні, але цілком може бути відмова від необґрунтованих мит і ввічливе відхилення необґрунтованих претензій на європейську територію. Саме це ми й робили, і саме це ми (продовжуватимемо) робити - наголосив Макрон.

Видання зауважує, що президент Франції очевидно має на увазі загрозу запровадження мит з боку США та плани Трампа щодо Гренландії.

Макрон закликає Європу долучитися до переговорів щодо безпеки з росією