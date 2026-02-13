Макрон закликав Європу до зміцнення позицій на глобальному рівні і вдався до критики США

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
16:25 • 7344 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32 • 14732 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 17369 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 19868 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 42809 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 58536 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 44608 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 31092 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 41311 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 66458 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
93%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський прибув у Мюнхен і анонсував зустрічі та нові кроки щодо безпекиVideo13 лютого, 10:05 • 5030 перегляди
Уряд запровадить гарантовану пенсію у 6000 гривень - озвучені терміни13 лютого, 10:19 • 11016 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн13 лютого, 10:22 • 26303 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС13 лютого, 11:20 • 38987 перегляди
Зеленський прийняв перший ударний дрон спільного виробництва у НімеччиніVideo13 лютого, 12:14 • 5576 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 42810 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 58537 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 50041 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 69212 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 110549 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Європа
Реклама
УНН Lite
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури18:43 • 1700 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto18:03 • 2378 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 31472 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 32601 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 36282 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Золото
The Guardian

Макрон закликав Європу до зміцнення позицій на глобальному рівні і вдався до критики США

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон закликав до зміцнення позицій Європи на глобальному рівні, критикуючи торговельну та зовнішню політику США. Він наголосив на необхідності захисту власних інтересів, зокрема щодо України та мит.

Макрон закликав Європу до зміцнення позицій на глобальному рівні і вдався до критики США

Президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції закликав до зміцнення позицій Європи на глобальному рівні, додаючи до цього критику торгової та зовнішньої політики США щодо Європи, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Якщо ми хочемо, щоб нас сприймали всерйоз на європейському континенті та за його межами, ми маємо показати світові нашу непохитну відданість захисту власних інтересів. Це починається, звичайно, з продовження надання підтримки Україні, але цілком може бути відмова від необґрунтованих мит і ввічливе відхилення необґрунтованих претензій на європейську територію. Саме це ми й робили, і саме це ми (продовжуватимемо) робити 

- наголосив Макрон.

Видання зауважує, що президент Франції очевидно має на увазі загрозу запровадження мит з боку США та плани Трампа щодо Гренландії.

Макрон закликає Європу долучитися до переговорів щодо безпеки з росією13.02.26, 21:28 • 700 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Війна в Україні
Ґренландія
The Guardian
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна