Макрон закликає Європу долучитися до переговорів щодо безпеки з росією

Президент Франції Еммануель Макрон на полях Мюнхенської безпекової конференції закликав Європу взяти участь у переговорах щодо майбутніх домовленостей щодо безпеки з росією, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Макрон стверджує, що щодо України Європа досягла успіху, посиливши свою підтримку розтерзаної війною країни та об'єднавши коаліцію, готову надати їй гарантії безпеки.

Він каже, що "якщо взяти останні чотири роки, росія після вторгнення в Україну є ослабленою країною".

"Коли я чую, як деякі лідери закликають Україну визнати свою поразку, переоцінюючи Росію в цій війні, це величезна стратегічна помилка, тому що це не реальність. Одного дня росіянам доведеться змиритися з жахливістю злочину, скоєного від їхнього імені, з марністю приводів та руйнівними довгостроковими наслідками для їхньої країни, але доки цей час не настане, ми не знизимо пильність".

Він каже, що "ми повинні забезпечити, щоб врегулювання захищало Україну, зберігало європейську безпеку, відбивало мотивацію росії від повторних спроб, а також не давало решті світу катастрофічний приклад для наслідування".

Макрон також підтверджує роль Європи у розробці остаточної мирної угоди.

"Немає миру без європейців. Я хочу бути дуже чітким: ви можете вести переговори без європейців, якщо хочете, але це не принесе миру за столом переговорів", - зазначив Макрон.

Ось чому, за його словами, Європі потрібно відновити дипломатичні канали з росією, щоб не покладатися на інших – здебільшого на США – у веденні переговорів.

Але потім він продовжує, говорячи про необхідність розробити "правила співіснування" з росією після війни в Україні.

Він також говорить про необхідність розробити способи, як жити з росією після цієї війни та як забезпечити безпеку Європи.

Він каже, що протягом історії динаміка безпеки Європи з росією часто визначалася "старими договорами", розробленими або укладеними без участі європейців.

Він гнівно каже, що досі пам’ятає закінчення Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД), про який він "дізнався з газет, як і всі союзники", після того, як США вийшли з нього у 2019 році.

"Ми повинні бути тими, хто вестиме переговори щодо цієї нової архітектури безпеки для Європи наступного дня, тому що наша географія не зміниться", – каже він.

Він закликає до "серії консультацій з цього важливого питання", кажучи, що певна попередня робота вже проведена з Німеччиною та Великою Британією, але запрошує інших європейських союзників взяти участь.

