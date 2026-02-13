Макрон призывает Европу присоединиться к переговорам по безопасности с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон на полях Мюнхенской конференции по безопасности призвал Европу принять участие в переговорах по будущим договоренностям по безопасности с Россией, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Макрон утверждает, что в отношении Украины Европа добилась успеха, усилив свою поддержку истерзанной войной страны и объединив коалицию, готовую предоставить ей гарантии безопасности.

Он говорит, что "если взять последние четыре года, Россия после вторжения в Украину является ослабленной страной".

"Когда я слышу, как некоторые лидеры призывают Украину признать свое поражение, переоценивая Россию в этой войне, это огромная стратегическая ошибка, потому что это не реальность. Однажды россиянам придется смириться с ужасом преступления, совершенного от их имени, с бесполезностью поводов и разрушительными долгосрочными последствиями для их страны, но пока это время не наступит, мы не снизим бдительность".

Он говорит, что "мы должны обеспечить, чтобы урегулирование защищало Украину, сохраняло европейскую безопасность, отбивало мотивацию России от повторных попыток, а также не давало остальному миру катастрофический пример для подражания".

Макрон также подтверждает роль Европы в разработке окончательного мирного соглашения.

"Нет мира без европейцев. Я хочу быть очень четким: вы можете вести переговоры без европейцев, если хотите, но это не принесет мира за столом переговоров", - отметил Макрон.

Вот почему, по его словам, Европе нужно восстановить дипломатические каналы с Россией, чтобы не полагаться на других – в основном на США – в ведении переговоров.

Но затем он продолжает, говоря о необходимости разработать "правила сосуществования" с Россией после войны в Украине.

Он также говорит о необходимости разработать способы, как жить с Россией после этой войны и как обеспечить безопасность Европы.

Он говорит, что на протяжении истории динамика безопасности Европы с Россией часто определялась "старыми договорами", разработанными или заключенными без участия европейцев.

Он гневно говорит, что до сих пор помнит окончание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), о котором он "узнал из газет, как и все союзники", после того, как США вышли из него в 2019 году.

"Мы должны быть теми, кто будет вести переговоры по этой новой архитектуре безопасности для Европы на следующий день, потому что наша география не изменится", – говорит он.

Он призывает к "серии консультаций по этому важному вопросу", говоря, что определенная предварительная работа уже проведена с Германией и Великобританией, но приглашает других европейских союзников принять участие.

