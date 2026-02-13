Европа ведет переговоры о «ядерном зонтике», ожидается речь Макрона по ядерному вопросу – Bloomberg

Впервые со времен окончания холодной войны европейские столицы обсуждают, как разработать собственный ядерный потенциал сдерживания, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, которые ссылаются на переговоры между военными и правительствами, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Европа зависит от США в своем так называемом ядерном зонтике, состоящем из американского оружия, базирующегося на континенте, и пакта о взаимной обороне НАТО. Если США больше нельзя доверять, Европа столкнется со зловещей перспективой остаться наедине с соседом, россией, которая обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, пишет издание.

Сейчас только Великобритания и Франция имеют ядерное оружие.

Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон предложит ядерное сдерживание остальной Европе в своей речи в этом месяце, сообщают люди, осведомленные в этом вопросе.

Он уже упоминал о возможности распространения французского зонтика на остальную Европу в прошлом году после событий в Украине.

"При наличии достаточного количества денег другие европейские страны теоретически могли бы получить ядерные ракеты. Но это потребует болезненного выбора: высоких затрат и нарушений международных договоров, если страны хотят развивать собственный арсенал, или же принятия того, что подписание контракта на защиту союзника связано с вероятным компромиссом в виде нападения на самих себя", - говорится в публикации

"Представьте, что россия вторгнется в Эстонию, - сказал Павел Повдиг, старший научный сотрудник Института исследований разоружения ООН. - Итак, Франция имеет такой расчет - они имеют возможность нанести много вреда россии, но россия точно нанесет много вреда Франции в ответ. Будет ли это то, что Париж готов рассмотреть?"

Европа действует осторожно. "Решая этот вопрос, чиновники внимательно следят за тем, какие сигналы они посылают россии, ведя переговоры в двустороннем или трехстороннем формате между странами, которые имеют сильное доверие", сказала человек, знакомый с переговорами.

"Страны, участвующие в переговорах, обычно размещают военные активы США, находятся вблизи россии и чувствуют прямую угрозу со стороны владимира путина", сказала человек, знакомый с переговорами. "Они происходят на глубоком военном уровне, и даже министры могут не знать об этом", добавила человек.

Ядерное сдерживание станет горячей темой на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется в пятницу. По словам людей, знакомых со сроками, "речь Макрона по ядерному оружию состоится позже, во Франции, после консультаций с советниками президента".

По словам экспертов, замена американского "зонтика" новым европейским оружием недоступна для большинства стран, среди других проблем. Континент уже тратит много средств на расширение обычной военной мощи. В 2025 году Европейский Союз и Великобритания вместе потратили более 530 миллиардов долларов на оборону, что составляет более половины всего валового внутреннего продукта Польши.

Сейчас лучшим шагом для Европы было бы разработать свой передовой арсенал неядерного оружия, который может угрожать ценным целям внутри россии и препятствовать вторжению, считает Дарья Долзикова, старший научный сотрудник Royal United Services Institute.

"Я не вижу общеевропейского ядерного сдерживания, - сказала Долзикова, автор недавнего отчета о ядерном сдерживании в Европе. - Я не думаю, что это возможно. Что я считаю возможным, так это вопрос: "Как французы и британцы думают о собственных внутренних средствах сдерживания, и как это влияет на европейскую безопасность?"

Франция и Великобритания имеют около 400 развернутых боеголовок. Это по сравнению с 1670 у Америки, и это количество может вырасти после окончания в этом месяце срока действия договора СНВ-III между США и россией, который контролировал ядерное оружие.

Несмотря на меньший арсенал, французские и британские боеголовки имеют достаточную взрывную мощность, чтобы уничтожить сотни городов, по словам Долзиковой. россия, наоборот, более гибкая, ее огромный арсенал, включая меньшее оружие, дает ей больше возможностей для целей и способов реагирования в случае любой эскалации.

Великобритания и Франция ежегодно вместе тратят около 12 миллиардов долларов на содержание своего оружия. Это более половины всего оборонного бюджета Швеции, новейшего члена НАТО.

"Убедить избирателей принять то, что дорогое ядерное оружие покрывает другие страны - даже если расходы не вырастут - может быть трудно "продать". Париж и Лондон уже сталкиваются с недовольством налогоплательщиков, на фоне того, как правительства принимают сложные бюджетные решения", - говорится в публикации.

Две страны ведут дискуссии о том, как лучше координировать свои ядерные силы. В прошлом году они подписали Нортвудскую декларацию, в которой указано: "Наши ядерные силы являются независимыми, но могут быть координированы и вносить значительный вклад в общую безопасность Альянса, а также в мир и стабильность евроатлантического региона".

Франция могла бы разместить истребители, способные нести ядерное оружие, в других европейских странах, таких как Польша, согласно отчету парижского аналитического центра IFRI. Более простые варианты включают увеличение участия стран НАТО во французских ядерных учениях или более тесное сотрудничество между Францией и Группой ядерного планирования НАТО.

"Отдельные страны могли бы инвестировать в мощности "под ключ", что означает наличие всех элементов для создания ядерного оружия, если это необходимо. Но даже это требует атомных электростанций, сложных и дорогих установок по обогащению, а также политической готовности нарушать соглашения о нераспространении", по словам лица, знакомого с европейскими ядерными дискуссиями.

"Это очень сложный вопрос, потому что французский ядерный сдерживающий потенциал не является фактическим ядерным зонтиком, который предлагает нам НАТО", - сказал Bloomberg премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер. - Если говорить о ядерном оружии, то это означает тратить много денег".

С точки зрения их партнеров, также не является гарантией, что Великобритания и Франция всегда будут иметь правительства, преданные идее защиты остальной Европы, сказала исследовательница IFRI Элоиза Файе. Франция должна провести президентские выборы в следующем году, и Марин Ле Пен и ее правая рука Жордан Барделла громко протестовали против любой идеи совместного использования ядерного сдерживающего потенциала.

"Наши союзники могут начать думать, что они не могут на нас полагаться, - сказала Файе - Доверие требует быстрых и оперативных действий для формирования привычек".

Тем временем НАТО удваивает свои месседжи единства. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неоднократно заявлял, что американцы остаются полностью преданными трансатлантическому альянсу. Чиновник Министерства обороны США в Вашингтоне заявил, что США продолжают распространять ядерное сдерживание на своих союзников, пишет издание.

Действительно, когда США говорят о том, что Европа сама заботится о своей безопасности, речь идет о конвенционной обороне, пишет издание. Президент США Дональд Трамп не упоминал о ядерном зонтике, и США также не поднимали эту тему приватно, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

Со своей стороны, арсенал Великобритании тесно связан с США. Хотя Великобритания имеет оперативную независимость в своих ядерных силах сдерживания, а подводные лодки изготовлены в Великобритании, ее ракеты строятся американской оборонной компанией Lockheed Martin Corp.

В отличие от Франции, Великобритания также назначила свои ядерные силы сдерживания для обороны НАТО с 1962 года, будучи единственной европейской страной, которая это сделала. Это означает, что ей не нужно вести переговоры и подписывать двусторонние соглашения с другими членами.

Но трудности и затраты на разработку ядерного оружия, которое могло бы конкурировать с США, скорее всего, сделают европейские цели скромнее, отмечает издание. "Если вы хотите многоуровневый ядерный зонтик, то вы очень близки к тому, чтобы стать мировой державой, - сказал бельгиец Де Вевер. - Я не уверен, должна ли Европа пройти весь путь".

