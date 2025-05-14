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Макрон заявил о расширении Францией своего "ядерного зонта", но указал на важный нюанс

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Президент Франции подтвердил переговоры о расширении "ядерного зонта". Он подчеркнул, что Париж не будет платить за безопасность других стран.

Макрон заявил о расширении Францией своего "ядерного зонта", но указал на важный нюанс

Президент Эммануэль Макрон во вторник вечером подтвердил, что продолжаются переговоры о расширении "ядерного зонта" Франции, но заявил, что Париж "не будет платить за безопасность других". Об этом пишет УНН со ссылкой на Euraactiv.

Детали

Начиная двухчасовые теледебаты, посвященные в основном внутренней французской политике, Эммануэль Макрон сначала подтвердил, что новые санкции будут введены против россии "в координации с Соединенными Штатами", если москва "подтвердит" нарушение ею соглашения о прекращении огня, предложенного лидерами Коалиции желающих, посетивших Украину в минувшие выходные.

Президент Франции пояснил, что "президент Европейской Комиссии ведет переговоры с Соединенными Штатами" об усилении давления Запада на москву.

Макрон также подтвердил, что европейские страны "будут продолжать инвестировать" в укрепление украинской армии - единственной силы, способной защищать страну. В то же время западные войска могут быть развернуты в Украине, но "вдали от линии фронта", чтобы сдержать любое дальнейшее российское вторжение после потенциального мирного соглашения.

Относительно расширения французского ядерного сдерживания на другие европейские страны, Макрон подчеркнул – как и несколькими днями ранее с президентом Польши Дональдом Туском – что "европейское измерение ядерного сдерживания всегда существовало", но его не следует делать явным, "чтобы сохранить стратегическую неоднозначность".

Пока продолжаются переговоры со странами-союзниками, президент подчеркнул, что "Франция не будет платить за безопасность других". Париж, как сообщается, рассматривает возможность увеличения своего ядерного арсенала, хотя и "без провокации третьей мировой войны", заверил Макрон.

Дополнение

Франция закупит больше боевых самолетов Rafale производства Dassault, чем планировалось, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во вторник во время выступления на военной базе на востоке страны.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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