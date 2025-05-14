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Макрон заявив про розширення Францією своєї "ядерної парасольки", але вказав на важливий нюанс

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Президент Франції підтвердив переговори про розширення "ядерної парасольки". Він наголосив, що Париж не буде платити за безпеку інших країн.

Макрон заявив про розширення Францією своєї "ядерної парасольки", але вказав на важливий нюанс

Президент Емманюель Макрон у вівторок ввечері підтвердив, що тривають переговори щодо розширення "ядерної парасольки" Франції, але заявив, що Париж "не платитиме за безпеку інших". Про це пише УНН з посиланням на Euraactiv.

Деталі

Розпочинаючи двогодинні теледебати, присвячені переважно внутрішній французькій політиці, Емманюель Макрон спочатку підтвердив, що нові санкції будуть запроваджені проти росії "у координації зі Сполученими Штатами", якщо москва "підтвердить" порушення нею угоди про припинення вогню, запропонованої лідерами Коаліції охочих, які відвідали Україну минулими вихідними.

Президент Франції пояснив, що "президент Європейської Комісії веде переговори зі Сполученими Штатами" щодо посилення тиску Заходу на москву.

Макрон також підтвердив, що європейські країни "продовжуватимуть інвестувати" у зміцнення української армії - єдиної сили, здатної захищати країну. Водночас західні війська можуть бути розгорнуті в Україні, але "далеко від лінії фронту", щоб стримати будь-яке подальше російське вторгнення після потенційної мирної угоди.

Щодо розширення французького ядерного стримування на інші європейські країни, Макрон наголосив – як і кількома днями раніше з президентом Польщі Дональдом Туском – що "європейський вимір ядерного стримування завжди існував", але його не слід робити явним, "щоб зберегти стратегічну неоднозначність".

Поки тривають переговори з країнами-союзниками, президент наголосив, що "Франція не платитиме за безпеку інших". Париж, як повідомляється, розглядає можливість збільшення свого ядерного арсеналу, хоча й "без провокації третьої світової війни", запевнив Макрон.

Доповнення

Франція закупить більше бойових літаків Rafale виробництва Dassault, ніж планувалося, заявив президент Франції Емманюель Макрон у вівторок під час виступу на військовій базі на сході країни.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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