Франція замовить більше бойових літаків Rafale, ніж планувалося - Макрон

Франція закупить більше бойових літаків Rafale виробництва Dassault, ніж планувалося, заявив президент Франції Еммануель Макрон у вівторок під час виступу на військовій базі на сході країни, пише УНН з посиланням на Reuters.

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"Ми збираємося збільшити та прискорити наші замовлення на Rafale", - сказав Макрон.

Як пише Le Monde, Макрон виступив на 116-й авіабазі у Люксей-Сен-Совер, у Верхній Соні, у центрі французької системи "повітряної поліції", зокрема в межах НАТО, і яка також сприяла ядерному стримуванню.

"Повітряно-космічні сили виграють від збільшення кількості замовлень Rafale, - заявив Макрон. - База Люксей не тільки залишиться (...), але й отримає вигоду від масштабних інвестицій для розміщення наступних двох ескадрилій Rafale [близько сорока літаків], щоб досягти майже 2000 військових і цивільного персоналу до 2030 року".

"Саме звідси сьогодні в Україну відправляються літаки Mirage і готують українських льотчиків", – сказав він і додав: "Ми й надалі підтримуватимемо Україну в умовах агресивної війни".

Французька армія є "найефективнішою на нашому континенті", додав президент. Нашій країні та нашому континенту доведеться продовжувати, оснащувати себе, готуватися, якщо ми хочемо уникнути війни. Це вибір, який ми зробили і продовжуємо робити".

Ця база "відіграє ключову роль у безпеці повітряного простору як на національній території, так і в повітряному просторі союзників, зокрема на східному фланзі Альянсу", пояснили в офісі президента Франції перед цією промовою. Маючи ескадрилью, оснащену 26 винищувачами Mirage 2000-5, вона сприяє "постійній безпеці", тобто щоденному "повітряному спостереженню" у повітряному просторі Франції, а також національним, багатостороннім місіям або місіям НАТО, зокрема над країнами Балтії, пояснили там.

Доповнення

На початку березня Еммануель Макрон оголосив, що він "вирішив розпочати стратегічну дискусію про захист наших союзників на європейському континенті через наше стримування" у відповідь на "історичний заклик" щодо цього з боку майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Після відвідин бази Люксей-Сен-Совер президент Франції має вирушити до Берліна у вівторок вдень, щоб зустрітися з канцлером ФРН, який покидає свою посаду, Олафом Шольцем, а потім з Фрідріхом Мерцем.