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Франция закажет больше боевых самолетов Rafale, чем планировалось - Макрон

Киев • УНН

 • 12500 просмотра

Эммануэль Макрон заявил об увеличении заказов на Rafale. Франция продолжит поддерживать Украину и готовить украинских летчиков на самолетах "Мираж".

Франция закажет больше боевых самолетов Rafale, чем планировалось - Макрон

Франция закупит больше боевых самолетов Rafale производства Dassault, чем планировалось, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во вторник во время выступления на военной базе на востоке страны, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Мы собираемся увеличить и ускорить наши заказы на Rafale", - сказал Макрон.

Как пишет Le Monde, Макрон выступил на 116-й авиабазе в Люксей-Сен-Совер, в Верхней Соне, в центре французской системы "воздушной полиции", в частности в рамках НАТО, и которая также способствовала ядерному сдерживанию.

"Воздушно-космические силы выиграют от увеличения количества заказов Rafale, - заявил Макрон. - База Люксей не только останется (...), но и получит выгоду от масштабных инвестиций для размещения следующих двух эскадрилий Rafale [около сорока самолетов], чтобы достичь почти 2000 военных и гражданского персонала к 2030 году".

"Именно отсюда сегодня в Украину отправляются самолеты Mirage и готовят украинских летчиков", – сказал он и добавил: "Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину в условиях агрессивной войны".

Французская армия является "самой эффективной на нашем континенте", добавил президент. Нашей стране и нашему континенту придется продолжать, оснащать себя, готовиться, если мы хотим избежать войны. Это выбор, который мы сделали и продолжаем делать".

Эта база "играет ключевую роль в безопасности воздушного пространства как на национальной территории, так и в воздушном пространстве союзников, в частности на восточном фланге Альянса", пояснили в офисе президента Франции перед этой речью. Имея эскадрилью, оснащенную 26 истребителями Mirage 2000-5, она способствует "постоянной безопасности", то есть ежедневному "воздушному наблюдению" в воздушном пространстве Франции, а также национальным, многосторонним миссиям или миссиям НАТО, в частности над странами Балтии, пояснили там.

Дополнение

В начале марта Эммануэль Макрон объявил, что он "решил начать стратегическую дискуссию о защите наших союзников на европейском континенте через наше сдерживание" в ответ на "исторический призыв" по этому поводу со стороны будущего канцлера Германии Фридриха Мерца.

После посещения базы Люксей-Сен-Совер президент Франции должен отправиться в Берлин во вторник днем, чтобы встретиться с канцлером ФРГ, который покидает свой пост, Олафом Шольцем, а затем с Фридрихом Мерцем.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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