Макрон призвал Европу к укреплению позиций на глобальном уровне и подверг критике США
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к укреплению позиций Европы на глобальном уровне, критикуя торговую и внешнюю политику США. Он подчеркнул необходимость защиты собственных интересов, в частности в отношении Украины и пошлин.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал к укреплению позиций Европы на глобальном уровне, добавляя к этому критику торговой и внешней политики США в отношении Европы, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Если мы хотим, чтобы нас воспринимали всерьез на европейском континенте и за его пределами, мы должны показать миру нашу непоколебимую приверженность защите собственных интересов. Это начинается, конечно, с продолжения оказания поддержки Украине, но вполне может быть отказ от необоснованных пошлин и вежливое отклонение необоснованных претензий на европейскую территорию. Именно это мы и делали, и именно это мы (будем продолжать) делать
Издание отмечает, что президент Франции, очевидно, имеет в виду угрозу введения пошлин со стороны США и планы Трампа по Гренландии.
