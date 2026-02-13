Макрон призвал Европу к укреплению позиций на глобальном уровне и подверг критике США

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвал к укреплению позиций Европы на глобальном уровне, добавляя к этому критику торговой и внешней политики США в отношении Европы, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Если мы хотим, чтобы нас воспринимали всерьез на европейском континенте и за его пределами, мы должны показать миру нашу непоколебимую приверженность защите собственных интересов. Это начинается, конечно, с продолжения оказания поддержки Украине, но вполне может быть отказ от необоснованных пошлин и вежливое отклонение необоснованных претензий на европейскую территорию. Именно это мы и делали, и именно это мы (будем продолжать) делать - подчеркнул Макрон.

Издание отмечает, что президент Франции, очевидно, имеет в виду угрозу введения пошлин со стороны США и планы Трампа по Гренландии.

Макрон призывает Европу присоединиться к переговорам по безопасности с Россией