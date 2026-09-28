Red Bull оскаржила в Індії заборону називати напої "енергетичними" і не виключає фінансових втрат

$44.840.1351.140.01
ukenru
13:51 • 2418 перегляди
Федерація шахів закликає СБУ порушити справу про держзраду проти Подоляка через його призначення у керівництво FIDEPhotoVideo
13:03 • 16684 перегляди
Без опадів і до +23° - якою буде погода в Україні 29 вересняPhoto
11:21 • 41920 перегляди
По центру Києва вдарив ворожий дрон: сталася пожежа у НАН, щонайменше одна загибла і травмованіPhoto
10:55 • 33568 перегляди
Пільгові ціни на газ збережуть фактично до кінця опалювального сезону - чого очікувати далі
09:27 • 32020 перегляди
Російський ВПК, нафтові об'єкти і не тільки - Зеленський розкрив географію нових уражень по ворогуVideo
Ексклюзив
09:18 • 58797 перегляди
Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?
08:57 • 24135 перегляди
Каллас закликала країни ЄС передати Україні ППО із запасів - яку схему пропонує з ракетами до Patriot
28 вересня, 07:43 • 21456 перегляди
"Противник проспав справжній удар": Третій армійський корпус заявив про звільнення ще 51 км² на Лиманському напрямкуVideo
Ексклюзив
28 вересня, 07:17 • 53124 перегляди
Астропрогноз на 28 вересня - 4 жовтня: один із напруженіших тижнів року, ретроградна Венера та важливий період для України
28 вересня, 05:59 • 16411 перегляди
ЄС готує "дорожні карти" вступу для України та ще трьох країн - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3.7м/с
49%
757мм
Популярнi новини
У краснодарському краї після атаки дронів загорілася нафтобаза "Едельвейс-95" – ASTRAPhotoVideo28 вересня, 04:31 • 28844 перегляди
"АТЕШ" заявив про тисячі втрат і випадки самогубств у російській дивізії, яка наступає на Запоріжжі28 вересня, 04:46 • 36493 перегляди
Південна Корея вимагає від України пояснень через полонених КНДР28 вересня, 05:43 • 35829 перегляди
Румунія піднімала F-16 через порушення повітряного простору на тлі атаки рф на ОдещинуPhotoVideo28 вересня, 06:18 • 4276 перегляди
Ще один удар по центру Києва - є приліт у медцентр "Добробут"Video12:48 • 14793 перегляди
Публікації
Федерація шахів закликає СБУ порушити справу про держзраду проти Подоляка через його призначення у керівництво FIDEPhotoVideo13:51 • 2484 перегляди
Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?
Ексклюзив
09:18 • 58813 перегляди
Астропрогноз на 28 вересня - 4 жовтня: один із напруженіших тижнів року, ретроградна Венера та важливий період для України
Ексклюзив
28 вересня, 07:17 • 53136 перегляди
Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у ГреціїPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 07:05 • 120257 перегляди
Яйця, цукор та м’ясо дорожчають: як змінилися ціни на продукти у вересні25 вересня, 18:32 • 137789 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Віктор Орбан
Ірина Мудра
Актуальні місця
Україна
Брюссель
Дніпро (місто)
Донецька область
Харків
Реклама
УНН Lite
Колишня дівчина сина Сінді Кроуфорд вперше висловилася після його раптової смерті у 27 років28 вересня, 00:05 • 54185 перегляди
Останні дні Курта Кобейна згадали напередодні вручення Nirvana нагороди MTV27 вересня, 23:06 • 51659 перегляди
Ріанна показала раніше невідомі фото доньки Рокі на її перший день народженняPhoto27 вересня, 22:05 • 48901 перегляди
У Лос-Анджелесі стартувала церемонія MTV VMAs 202627 вересня, 21:01 • 48823 перегляди
Стали відомі моторошні деталі загибелі путініста сергія сосєдова27 вересня, 02:06 • 60229 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Опалення
Ракетний комплекс "Панцир"
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа

Red Bull оскаржила в Індії заборону називати напої "енергетичними" і не виключає фінансових втрат

Київ • УНН

 • 1294 перегляди

Red Bull подала позов до Високого суду Делі через заборону вживати назву «енергетичний напій» без попередження. Компанія заявила про ризики для інвестицій.

Red Bull оскаржила в Індії заборону називати напої "енергетичними" і не виключає фінансових втрат
REUTERS/Dado Ruvic

Австрійський виробник напоїв Red Bull подав позов проти індійського регулятора у сфері харчових продуктів через заборону використовувати визначення "енергетичний напій" без попереднього повідомлення; це рішення, як зазначено в судових документах, негативно впливає на поточні та заплановані інвестиції компанії в Індії, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У червні Індія зобов’язала виробників напоїв із високим вмістом кофеїну, що продаються як "енергетичні напої", припинити використання цього визначення. Влада відхилила спроби заблокувати це регуляторне втручання на ринку, що стрімко зростає і, за прогнозами, до 2028 року сягне вартості 1,6 мільярда доларів.

Цей крок спричинив конфлікт, оскільки такі компанії, як Pepsi, Red Bull, Monster Beverage та Reliance (що належить мільярдеру Мукешу Амбані), побоювалися, що відмова від цієї категорії може зашкодити брендам, чий імідж будується на обіцянці миттєвого припливу енергії, а також негативно вплинути на продажі, повідомляє Reuters.

Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото26.02.26, 11:00 • 57619 переглядiв

У рамках першого судового позову проти цього рішення компанія Red Bull 25 вересня звернулася до Високого суду Делі. У позовній заяві (яка не є публічною, але з якою ознайомилося агентство Reuters) стверджується, що було порушено встановлені процедури, оскільки компанію не попередили заздалегідь.

Індійський підрозділ Red Bull заявив, що "раптова заборона" використання цього визначення — за відсутності змін у стандартах самого продукту — "створює значну регуляторну невизначеність і негативно впливає" на поточні та заплановані комерційні інвестиції компанії.

Додамо

Енергетичні напої викликають занепокоєння щодо здоров’я споживачів у регуляторних органів багатьох країн світу через високий вміст кофеїну, цукру та таурину (амінокислоти). Зокрема, в Англії з квітня наступного року їх продаж особам віком до 16 років буде заборонено.

Антоніна Туманова

Світ
Делі
Індія
Англія