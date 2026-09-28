Red Bull оскаржила в Індії заборону називати напої "енергетичними" і не виключає фінансових втрат
Київ • УНН
Red Bull подала позов до Високого суду Делі через заборону вживати назву «енергетичний напій» без попередження. Компанія заявила про ризики для інвестицій.
Австрійський виробник напоїв Red Bull подав позов проти індійського регулятора у сфері харчових продуктів через заборону використовувати визначення "енергетичний напій" без попереднього повідомлення; це рішення, як зазначено в судових документах, негативно впливає на поточні та заплановані інвестиції компанії в Індії, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
У червні Індія зобов’язала виробників напоїв із високим вмістом кофеїну, що продаються як "енергетичні напої", припинити використання цього визначення. Влада відхилила спроби заблокувати це регуляторне втручання на ринку, що стрімко зростає і, за прогнозами, до 2028 року сягне вартості 1,6 мільярда доларів.
Цей крок спричинив конфлікт, оскільки такі компанії, як Pepsi, Red Bull, Monster Beverage та Reliance (що належить мільярдеру Мукешу Амбані), побоювалися, що відмова від цієї категорії може зашкодити брендам, чий імідж будується на обіцянці миттєвого припливу енергії, а також негативно вплинути на продажі, повідомляє Reuters.
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У рамках першого судового позову проти цього рішення компанія Red Bull 25 вересня звернулася до Високого суду Делі. У позовній заяві (яка не є публічною, але з якою ознайомилося агентство Reuters) стверджується, що було порушено встановлені процедури, оскільки компанію не попередили заздалегідь.
Індійський підрозділ Red Bull заявив, що "раптова заборона" використання цього визначення — за відсутності змін у стандартах самого продукту — "створює значну регуляторну невизначеність і негативно впливає" на поточні та заплановані комерційні інвестиції компанії.
Додамо
Енергетичні напої викликають занепокоєння щодо здоров’я споживачів у регуляторних органів багатьох країн світу через високий вміст кофеїну, цукру та таурину (амінокислоти). Зокрема, в Англії з квітня наступного року їх продаж особам віком до 16 років буде заборонено.