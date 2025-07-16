Зеленський провів нараду щодо оборонної сфери: деталі та учасники
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями щодо оборонної сфери, обговоривши виробництво зброї та постачання для армії. На зустрічі були присутні Денис Шмигаль, Герман Сметанін та Рустем Умєров.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зібрав нараду щодо оборонної сфери з відповідальними за напрямок урядовцями, на тлі очікуваних перестановок в уряді, пише УНН.
Провів нараду щодо оборонної сфери: наше власне виробництво зброї, домовленості з партнерами, постачання для української армії. Детально аналізуємо виконання всіх контрактів, угод та інвестиційних проєктів. Визначили кроки, які мають бути зроблені найближчим часом, і ключові показники, за якими буде оцінюватись ефективність управління сферою оборони за підсумками цього року. Української зброї має стати більше
На фото з наради - Денис Шмигаль, Герман Сметанін та Рустем Умєров.
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Доповнення
Згідно з останніми версіями поділу портфелів у новому уряді, Умєров йде з посади міністра оборони і очікується, що він стане послом, імовірно, у США. Натомість Денис Шмигаль, який подав у відставку з посади Прем'єр-міністра, як очікується, очолить Міноборони, яке мають об'єднати з Мінстратегпромом, яким зараз керує Сметанін.
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