Зеленський провів нараду щодо оборонної сфери: деталі та учасники

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зібрав нараду щодо оборонної сфери з відповідальними за напрямок урядовцями, на тлі очікуваних перестановок в уряді, пише УНН.

Провів нараду щодо оборонної сфери: наше власне виробництво зброї, домовленості з партнерами, постачання для української армії. Детально аналізуємо виконання всіх контрактів, угод та інвестиційних проєктів. Визначили кроки, які мають бути зроблені найближчим часом, і ключові показники, за якими буде оцінюватись ефективність управління сферою оборони за підсумками цього року. Української зброї має стати більше - написав Зеленський у соцмережах.

На фото з наради - Денис Шмигаль, Герман Сметанін та Рустем Умєров.

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Доповнення

Згідно з останніми версіями поділу портфелів у новому уряді, Умєров йде з посади міністра оборони і очікується, що він стане послом, імовірно, у США. Натомість Денис Шмигаль, який подав у відставку з посади Прем'єр-міністра, як очікується, очолить Міноборони, яке мають об'єднати з Мінстратегпромом, яким зараз керує Сметанін.

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