Зеленський зібрав нараду зі Свириденко та Федоровим: обговорили перші кроки нового уряду
Київ • УНН
Президент Зеленський провів нараду з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим, обговоривши перші кроки оновленого уряду. Головні завдання на пів року включають збільшення виробництва зброї, забезпечення дронами, дерегуляцію та виконання соцпрограм.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з першим віце-прем'єр-міністром Юлією Свириденко, якій запропоновано стати Прем'єр-міністром, та віце-прем'єр-міністром Михайлом Федоровим, де обговорили перші кроки та завдання нового уряду з акцентом на збільшення виробництва зброї, забезпечення дронами, дерегуляцію та виконання соцпрограм, пише УНН.
Нарада з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців
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Президент наголосив: "Головне - збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей".
"Визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду", - зазначив Глава держави.
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