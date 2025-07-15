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Зеленський зібрав нараду зі Свириденко та Федоровим: обговорили перші кроки нового уряду

Київ • УНН

 • 2504 перегляди

Президент Зеленський провів нараду з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим, обговоривши перші кроки оновленого уряду. Головні завдання на пів року включають збільшення виробництва зброї, забезпечення дронами, дерегуляцію та виконання соцпрограм.

Зеленський зібрав нараду зі Свириденко та Федоровим: обговорили перші кроки нового уряду

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з першим віце-прем'єр-міністром Юлією Свириденко, якій запропоновано стати Прем'єр-міністром, та віце-прем'єр-міністром Михайлом Федоровим, де обговорили перші кроки та завдання нового уряду з акцентом на збільшення виробництва зброї, забезпечення дронами, дерегуляцію та виконання соцпрограм, пише УНН.

Нарада з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців

- написав Зеленський у соцмережах.

Свириденко озвучила пріоритетні задачі, які постануть перед оновленим урядом14.07.25, 17:52 • 6300 переглядiв

Президент наголосив: "Головне - збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей".

"Визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду", - зазначив Глава держави.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Володимир Зеленський
Україна
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