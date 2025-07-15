Зеленський зібрав нараду зі Свириденко та Федоровим: обговорили перші кроки нового уряду

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з першим віце-прем'єр-міністром Юлією Свириденко, якій запропоновано стати Прем'єр-міністром, та віце-прем'єр-міністром Михайлом Федоровим, де обговорили перші кроки та завдання нового уряду з акцентом на збільшення виробництва зброї, забезпечення дронами, дерегуляцію та виконання соцпрограм, пише УНН.

Нарада з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців - написав Зеленський у соцмережах.

Свириденко озвучила пріоритетні задачі, які постануть перед оновленим урядом

Президент наголосив: "Головне - збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей".

"Визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду", - зазначив Глава держави.

Кадрові перестановки: нардеп розкрив можливий склад нового Кабміну