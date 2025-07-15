Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым: обсудили первые шаги нового правительства

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко, которой предложено стать Премьер-министром, и вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, где обсудили первые шаги и задачи нового правительства с акцентом на увеличение производства оружия, обеспечение дронами, дерегуляцию и выполнение соцпрограмм, пишет УНН.

Совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым. Готовим первые шаги обновленного правительства. Детализировали задачи на следующие шесть месяцев - написал Зеленский в соцсетях.

Свириденко озвучила приоритетные задачи, которые встанут перед обновленным правительством

Президент подчеркнул: "Главное - увеличить производство собственного оружия в Украине, полностью обеспечить контрактование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины, провести ощутимую дерегуляцию и высвободить внутренний экономический потенциал нашей страны, а также обеспечить полное выполнение программ социальной поддержки наших людей".

"Определили, какие результаты могут быть достигнуты за первые полгода работы нового правительства", - отметил Глава государства.

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