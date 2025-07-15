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Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым: обсудили первые шаги нового правительства

Киев • УНН

 • 1806 просмотра

Президент Зеленский провел совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым, обсудив первые шаги обновленного правительства. Главные задачи на полгода включают увеличение производства оружия, обеспечение дронами, дерегуляцию и выполнение соцпрограмм.

Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым: обсудили первые шаги нового правительства

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко, которой предложено стать Премьер-министром, и вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, где обсудили первые шаги и задачи нового правительства с акцентом на увеличение производства оружия, обеспечение дронами, дерегуляцию и выполнение соцпрограмм, пишет УНН.

Совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым. Готовим первые шаги обновленного правительства. Детализировали задачи на следующие шесть месяцев

- написал Зеленский в соцсетях.

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Президент подчеркнул: "Главное - увеличить производство собственного оружия в Украине, полностью обеспечить контрактование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины, провести ощутимую дерегуляцию и высвободить внутренний экономический потенциал нашей страны, а также обеспечить полное выполнение программ социальной поддержки наших людей".

"Определили, какие результаты могут быть достигнуты за первые полгода работы нового правительства", - отметил Глава государства.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
Владимир Зеленский
Украина
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