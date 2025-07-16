Зеленский провел совещание по оборонной сфере: детали и участники

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что собрал совещание по оборонной сфере с ответственными за направление чиновниками, на фоне ожидаемых перестановок в правительстве, пишет УНН.

Провел совещание по оборонной сфере: наше собственное производство оружия, договоренности с партнерами, поставки для украинской армии. Подробно анализируем выполнение всех контрактов, соглашений и инвестиционных проектов. Определили шаги, которые должны быть сделаны в ближайшее время, и ключевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность управления сферой обороны по итогам этого года. Украинского оружия должно стать больше - написал Зеленский в соцсетях.

На фото с совещания - Денис Шмыгаль, Герман Сметанин и Рустем Умеров.

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Дополнение

Согласно последним версиям разделения портфелей в новом правительстве, Умеров уходит с должности министра обороны и ожидается, что он станет послом, вероятно, в США. В то же время Денис Шмыгаль, подавший в отставку с должности Премьер-министра, как ожидается, возглавит Минобороны, которое должны объединить с Минстратегпромом, которым сейчас руководит Сметанин.

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