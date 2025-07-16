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Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
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Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
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Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются

Киев • УНН

 • 5260 просмотра

Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО по вооружению Украины. Германия, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, страны Балтии, Нидерланды, Канада и Великобритания поддержали инициативу, тогда как Чехия, Венгрия и Словакия отказались.

Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО по вооружению Украины, однако инициативу поддержали не все страны Альянса. УНН решил выяснить, кто стал союзником, а кто отказался и поддерживает вооруженную агрессию и политику РФ, призывая к «миру».

Поддержка экспресс-плана президента США Дональда Трампа происходила преимущественно среди евроатлантических союзников.

Страны НАТО и ЕС, поддержавшие план Трампа по передаче оружия Украине:

Германия

Позиция: один из главных партнеров инициативы.

Действия: согласилась оплатить новые комплексы Patriot, которые США поставят Украине.

Заявление: канцлер Фридрих Мерц заявлял, что Германия готова брать на себя ответственность в укреплении безопасности Украины.

«Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине», – сказал он, информировали в Reuters.

Швеция

Позиция: активная поддержка инициативы.

Действия: министр обороны Паль Йонсон подтвердил готовность профинансировать часть пакета.

Заявление: «Я приветствую важное решение президента Трампа сделать возможным доставить более продвинутое оружие в Украину и значительно усилить экономическое давление на Россию», - сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на X, успокаивая продолжать свой вклад в «быстрые и существенные поставки в Украину».

Дания

Позиция: полностью поддерживает план.

Действия: готовит деньги для финансирования американских вооружений.

Заявления: глава МИД: «Это – быстрая и практичная модель помощи».

Норвегия

Позиция: участие подтверждено.

Действия: финансовая поддержка, сотрудничество с НАТО, ПВО для Украины.

Заявления: министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также отметил, что соглашение США с НАТО сделает поддержку Украины более «целевой» и «устойчивой», одновременно отправляя «четкий сигнал» кремлю.

Финляндия

Позиция: положительное отношение.

Действия: ожидается участие после детального анализа формата.

Заявления: президент Александр Стубб выразил поддержку публично (через X).

«Я приветствую решение президента Дональда Трампа предоставить Украине больше оружия в борьбе против незаконной агрессивной войны России», - написал президент Финляндии Александр Стабб на X.

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Эстония, Латвия, Литва

Позиция: одни из самых активных сторонников.

Действия: поддержка плана, желание ускорить поставки ПВО.

Заявления: в Литве заявляли, что «любая схема, предоставляющая Украине больше средств защиты — правильная».

Выступая перед Советом иностранных дел в Брюсселе во вторник, министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис счел 50-дневный срок Трампа для прекращения огня и введения вторичных санкций «четким сигналом для Европы».

«Своевременно и важно для Украины и ее народа. Эффективная противовоздушная оборона срочно нужна, поскольку Россия эскалирует жестокие нападения на гражданских лиц, города и инфраструктуру», - также прокомментировал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Нидерланды

Позиция: «положительное отношение».

Действия: готовится к вкладу через НАТО, оценивает, какие системы могут быть профинансированы.

Канада

Позиция: одобрение инициативы.

Действия: входит в круг стран, участвующих в финансировании закупок.

Великобритания

Позиция: часть координационной группы.

Действия: рассматривает финансирование доставки дополнительных ПВО и артиллерийских систем.

Координация: НАТО.

Формат: НАТО взяла на себя роль координатора средств, логистики и прозрачного мониторинга передач.

Структура: инициатива интегрирована в новую платформу закупок «NATO Support & Procurement Agency».

На встрече с Трампом Рютте заявил, что значительное количество союзников по НАТО, включая Германию, Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, готовы перевооружить Украину в рамках соглашения.

«Они все хотят быть частью этого. И это только первая волна. Будет больше», - сказал он, передает The Guardian.

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Страны, не поддержавшие инициативу:

Чехия

Позиция: правительство не присоединяется к американской инициативе по передаче Patriot-систем через НАТО.

Причина: Чехия уже ведет собственную инициативу по боеприпасам для Украины и концентрируется на этом направлении.

Заявления: премьер Петр Фиала четко заявил, что страна не присоединится к инициативе НАТО по покупке оружия по американской программе, вместо этого сконцентрируется на других поддержках, таких как инициатива по боеприпасам.

Венгрия

Позиция: Венгрия не будет участвовать в вооружении Украины.

Причина: ориентация правительства на «мирное урегулирование» конфликта и тесные связи с Россией.

Комментарий: министр Сийярто в очередной раз подтвердил нейтральную позицию Будапешта, передавали венгерские СМИ.

Словакия

Позиция: категорический отказ участвовать в передаче американского оружия.

Причина: премьер Роберт Фицо выступает за прекращение поставок оружия и призывает к переговорам с Россией.

Заявления: «Мы не должны подливать масла в огонь. Нужен мир, а не ракеты».

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Другие страны

Без внимания не следует оставлять и те страны, которые решили сохранять условную нейтральность и осторожность. Их позиции остаются не до конца определенными. Среди них:

  • Италия — пока не обнародовала четкую позицию, но коалиция разделена, ожидается оценка из парламента;
    • Австрия — нейтральная страна в НАТО, которая не участвует в военной помощи;
      • Швейцария — сохраняет нейтралитет, не участвует в поставках оружия ни одной стороне.

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        Напомним

        14 июля Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО по вооружению Украины. Генсек НАТО Марк Рютте назвал соглашение «действительно большим», отметив, что это первая волна помощи.

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        Яна Соколовская

        Яна Соколовская

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