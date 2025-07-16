Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО по вооружению Украины. Германия, Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, страны Балтии, Нидерланды, Канада и Великобритания поддержали инициативу, тогда как Чехия, Венгрия и Словакия отказались.
14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с НАТО по вооружению Украины, однако инициативу поддержали не все страны Альянса. УНН решил выяснить, кто стал союзником, а кто отказался и поддерживает вооруженную агрессию и политику РФ, призывая к «миру».
Поддержка экспресс-плана президента США Дональда Трампа происходила преимущественно среди евроатлантических союзников.
Страны НАТО и ЕС, поддержавшие план Трампа по передаче оружия Украине:
Германия
Позиция: один из главных партнеров инициативы.
Действия: согласилась оплатить новые комплексы Patriot, которые США поставят Украине.
Заявление: канцлер Фридрих Мерц заявлял, что Германия готова брать на себя ответственность в укреплении безопасности Украины.
«Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине», – сказал он, информировали в Reuters.
Швеция
Позиция: активная поддержка инициативы.
Действия: министр обороны Паль Йонсон подтвердил готовность профинансировать часть пакета.
Заявление: «Я приветствую важное решение президента Трампа сделать возможным доставить более продвинутое оружие в Украину и значительно усилить экономическое давление на Россию», - сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на X, успокаивая продолжать свой вклад в «быстрые и существенные поставки в Украину».
Дания
Позиция: полностью поддерживает план.
Действия: готовит деньги для финансирования американских вооружений.
Заявления: глава МИД: «Это – быстрая и практичная модель помощи».
Норвегия
Позиция: участие подтверждено.
Действия: финансовая поддержка, сотрудничество с НАТО, ПВО для Украины.
Заявления: министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также отметил, что соглашение США с НАТО сделает поддержку Украины более «целевой» и «устойчивой», одновременно отправляя «четкий сигнал» кремлю.
Финляндия
Позиция: положительное отношение.
Действия: ожидается участие после детального анализа формата.
Заявления: президент Александр Стубб выразил поддержку публично (через X).
«Я приветствую решение президента Дональда Трампа предоставить Украине больше оружия в борьбе против незаконной агрессивной войны России», - написал президент Финляндии Александр Стабб на X.
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Эстония, Латвия, Литва
Позиция: одни из самых активных сторонников.
Действия: поддержка плана, желание ускорить поставки ПВО.
Заявления: в Литве заявляли, что «любая схема, предоставляющая Украине больше средств защиты — правильная».
Выступая перед Советом иностранных дел в Брюсселе во вторник, министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис счел 50-дневный срок Трампа для прекращения огня и введения вторичных санкций «четким сигналом для Европы».
«Своевременно и важно для Украины и ее народа. Эффективная противовоздушная оборона срочно нужна, поскольку Россия эскалирует жестокие нападения на гражданских лиц, города и инфраструктуру», - также прокомментировал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Нидерланды
Позиция: «положительное отношение».
Действия: готовится к вкладу через НАТО, оценивает, какие системы могут быть профинансированы.
Канада
Позиция: одобрение инициативы.
Действия: входит в круг стран, участвующих в финансировании закупок.
Великобритания
Позиция: часть координационной группы.
Действия: рассматривает финансирование доставки дополнительных ПВО и артиллерийских систем.
Координация: НАТО.
Формат: НАТО взяла на себя роль координатора средств, логистики и прозрачного мониторинга передач.
Структура: инициатива интегрирована в новую платформу закупок «NATO Support & Procurement Agency».
На встрече с Трампом Рютте заявил, что значительное количество союзников по НАТО, включая Германию, Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду, готовы перевооружить Украину в рамках соглашения.
«Они все хотят быть частью этого. И это только первая волна. Будет больше», - сказал он, передает The Guardian.
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Страны, не поддержавшие инициативу:
Чехия
Позиция: правительство не присоединяется к американской инициативе по передаче Patriot-систем через НАТО.
Причина: Чехия уже ведет собственную инициативу по боеприпасам для Украины и концентрируется на этом направлении.
Заявления: премьер Петр Фиала четко заявил, что страна не присоединится к инициативе НАТО по покупке оружия по американской программе, вместо этого сконцентрируется на других поддержках, таких как инициатива по боеприпасам.
Венгрия
Позиция: Венгрия не будет участвовать в вооружении Украины.
Причина: ориентация правительства на «мирное урегулирование» конфликта и тесные связи с Россией.
Комментарий: министр Сийярто в очередной раз подтвердил нейтральную позицию Будапешта, передавали венгерские СМИ.
Словакия
Позиция: категорический отказ участвовать в передаче американского оружия.
Причина: премьер Роберт Фицо выступает за прекращение поставок оружия и призывает к переговорам с Россией.
Заявления: «Мы не должны подливать масла в огонь. Нужен мир, а не ракеты».
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Другие страны
Без внимания не следует оставлять и те страны, которые решили сохранять условную нейтральность и осторожность. Их позиции остаются не до конца определенными. Среди них:
- Италия — пока не обнародовала четкую позицию, но коалиция разделена, ожидается оценка из парламента;
- Австрия — нейтральная страна в НАТО, которая не участвует в военной помощи;
- Швейцария — сохраняет нейтралитет, не участвует в поставках оружия ни одной стороне.
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Напомним
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