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17 июля: Международный день татуировки, правосудия, этнографа и Эмодзи

Киев • УНН

 • 1710 просмотра

17 июля отмечают Международный день татуировки, Всемирный день международного правосудия, День этнографа и Всемирный день Эмодзи. Также в этот день чтят память святой великомученицы Марины.

17 июля: Международный день татуировки, правосудия, этнографа и Эмодзи

Сегодня, 17 июля, в Украине отмечают Всемирный день международного правосудия, День татуировки, День этнографа, Всемирный день Эмодзи и День святой великомученицы Марины (Маргариты Антиохийской), пишет УНН.

Детали 

Международный день татуировки 

Международный день татуировки отмечают ежегодно 17 июля как праздник поклонников татуировок. Это день признания татуировки как личностного, культурного и художественного самовыражения.

Эту дату выбрали в честь первой женщины-татуировщицы в США Маргарет Парлор. 

Впервые массово отмечали праздник в 2016 году благодаря соцсетям и энтузиастам культуры тату.

Ранее в древних цивилизациях татуировки имели духовное, племенное или воинское значение, а сегодня – это об искусстве, памяти, идентичности или эстетике.

Во многих странах тату стали частью поп-культуры, моды и индивидуальности. А в Украине сейчас появляется все больше патриотических тату — трезубцы, лозунги, даты вторжения, портреты погибших побратимов. 

Культура татуировки активно развивается: все больше людей становятся тату-мастерами и открывают студии.

Всемирный день международного правосудия 

Всемирный день международного правосудия (World Day for International Justice) отмечают ежегодно 17 июля, чтобы напомнить о принятии Римского статута в 1998 году — документа, который учредил Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

Целью этого дня является поддержка международной юстиции, верховенства права и прав человека, а также противодействие военным преступлениям, геноциду и преступлениям против человечности. Кроме того, этот день является напоминанием, что безнаказанность не должна оставаться нормой в мире.

Всемирный день международного правосудия еще называют Днем правосудия, Днем МУС, или Justice Day.

Символом международного правосудия являются весы, меч Фемиды, или Гаагский дворец мира.

День этнографа 

Это профессиональный праздник украинских исследователей культуры, традиций, обычаев, быта и духовного наследия народа, который отмечают неофициально в день рождения выдающегося украинского этнографа Федора Вовка. 

Федор Вовк – это один из первых ученых, доказавших антропологическое единство украинцев и защищавших украинскую идентичность на международном уровне. Автор трудов о свадебных обрядах, рубашках, писанках, хатах.

Результаты этнографии в Украине можно увидеть в:

  • Музее под открытым небом в Пирогово (Киев);
    • Шевченковском гаю во Львове;
      • Этнофестивалях: “Країна Мрій”, “Фольк-вир”, “Зашків”.

        Всемирный день Эмодзи 

        Это ежегодный праздник всех смайликов, пиктограмм, жестов и символов, которые используются ежедневно в цифровом общении.

        Большинство систем, особенно Apple, изображают иконку календаря с датой "17 июля" — именно поэтому этот день был выбран как официальный эмодзи-праздник.

        Его в 2014 году основал Джереми Бердж — основатель крупнейшего онлайн-справочника эмодзи Emojipedia.

        17 июля пользователям соцсетей следует ожидать презентацию новых эмодзи на таких платформах как Apple, Google, Twitter и других.

        В соцсетях обычно запускают челленджи, флешмобы и топ-10 любимых эмодзи. Выходят тематические статьи, стикерпаки, AR-фильтры и эмодзи-мерч. 

        Интересный факт – первые эмодзи появились в Японии в 1999 году.

        Церковный праздник 

        День святой великомученицы Марины (Маргариты Антиохийской) отмечают 17 июля (по юлианскому календарю).

        Святая великомученица Марина (в греческой традиции — Маргарита Антиохийская) — раннехристианская святая III века, принявшая мученическую смерть за веру во Христа.

        Она родилась на территории современной Турции, в Антиохии Писидийской. Была дочерью языческого жреца, а в 15 лет приняла христианство.

        Отказалась от брака с римским правителем Олимврием, потому что хотела сохранить веру и чистоту. За это ее жестоко пытали, бросали в тюрьму, жгли огнем, погружали в воду.

        Согласно преданиям, ее чудесно исцелял ангел, а дьявол приходил к ней в виде змея.

        В конце концов, ее казнили через отсечение головы, она приняла смерть с молитвой.

        Напомним

        16 июля в Украине отмечали День бухгалтера и аудитора, а в мире – День PR-специалиста, Международный день драг-культуры, День хот-дога и Всемирный день змей. Также в этот день чтят память святого мученика Атеногена.

        По случаю Дня хот-дога УНН подготовил подборку из пяти рецептов хот-догов, включая классический, с чеддером и беконом, нью-йоркский, сладкий и веганский.

        Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются16.07.25, 15:16 • 140406 просмотров

        Яна Соколовская

        Яна Соколовская

        ОбществоКультура
        Гаага
        Япония
        Соединённые Штаты
        Украина
        Apple Inc.
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