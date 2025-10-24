$41.760.01
Облачно и дождь: какая погода на 24 октября

Киев

 • 136 просмотра

В пятницу, 24 октября, в Украине ожидаются дожди, местами значительные, и грозы на юге. Температура воздуха составит 11-16°, на юге до 19°, в Киеве 13-15°.

Облачно и дождь: какая погода на 24 октября

В пятницу, 24 октября, в Украине облачно, во многих областях ожидается дождь. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.  

Детали

Синоптики прогнозируют сегодня днем на Правобережье умеренные, на Закарпатье, Прикарпатье, Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами значительные дожди. В большинстве южных областей днем местами грозы. На остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер юго-восточный, будет двигаться со скоростью 7-12 м/с. По всей территории Украины ощутимо потеплеет, хотя ветер будет холодным.

Температура в дневные часы 11-16°, в южной части столбики термометров будут достигать до 19°, а вот на высокогорье Карпат дождь, температура днем 4-9°.

В Укргидрометцентре сообщают, что 24 октября, в Киеве облачно, без осадков, вечером дождь.

Температура по Киевской области днем 11-16°, в столице 13-15°.

Днем в Киеве и области порывы ветра 15-20 м/с – I уровень опасности, желтый.

Вита Зеленецкая

