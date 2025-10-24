Облачно и дождь: какая погода на 24 октября
Киев • УНН
В пятницу, 24 октября, в Украине ожидаются дожди, местами значительные, и грозы на юге. Температура воздуха составит 11-16°, на юге до 19°, в Киеве 13-15°.
В пятницу, 24 октября, в Украине облачно, во многих областях ожидается дождь. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Синоптики прогнозируют сегодня днем на Правобережье умеренные, на Закарпатье, Прикарпатье, Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами значительные дожди. В большинстве южных областей днем местами грозы. На остальной территории преимущественно без осадков.
Ветер юго-восточный, будет двигаться со скоростью 7-12 м/с. По всей территории Украины ощутимо потеплеет, хотя ветер будет холодным.
Температура в дневные часы 11-16°, в южной части столбики термометров будут достигать до 19°, а вот на высокогорье Карпат дождь, температура днем 4-9°.
В Укргидрометцентре сообщают, что 24 октября, в Киеве облачно, без осадков, вечером дождь.
Температура по Киевской области днем 11-16°, в столице 13-15°.
Днем в Киеве и области порывы ветра 15-20 м/с – I уровень опасности, желтый.
