Всемирный день кенгуру и Международный день дипломатов: что еще празднуют 24 октября

Сегодня, 24 октября, отмечается Всемирный день кенгуру и Международный день дипломатов. Кроме того, любители шампанского празднуют день, посвященный этому изысканному напитку, пишет УНН.

Всемирный день кенгуру

Это событие посвящено защите крупнейшего сумчатого млекопитающего планеты, которое является символом Австралии. Кенгуру также являются важной частью экосистемы нашей планеты. Этот праздник призван повысить осведомленность о жизни кенгуру, их роли в природе, а также о серьезных угрозах, с которыми они сталкиваются из-за охоты, потери среды обитания и безразличия людей.

Международный день дипломатов

Это ежегодное событие, которое чествует жизненно важную роль дипломатов в поддержании мира во всем мире и содействии международному сотрудничеству. Признанный во всем мире, он чествует неустанные усилия дипломатов, которые ориентируются в сложных геополитических пространствах для содействия взаимопониманию и согласию между народами.

Всемирный день рубца

Рубец является одним из отделов желудка жвачных животных. Блюда из него присутствуют во многих национальных кухнях. Обычно из него готовят вкусные супы, зажаривают с вином, сыром и зеленью, делают холодные закуски. Основатели этого дня считают, что этому ценному продукту не уделяют заслуженного внимания, и стараются вернуть ему популярность.

Неделя разоружения

Решение об учреждении праздника было принято в 1978 году на Генеральной Ассамблее ООН. Тогда на повестке дня стоял вопрос снижения количества оружия массового уничтожения, прекращения военных конфликтов в некоторых регионах Азии, Америки и Африки, разработка мер против терроризма. Целью введения этого дня стала пропаганда прекращения гонки вооружений и донесение до сознания человечества ее опасности.

Всемирный день шампанского

История возникновения этого напитка довольно необычна и интересна. Шампанское возникло случайно в одном из холодных регионов Франции. Изменение погоды в сторону снижения температуры прервало процесс брожения вина. Когда температура повысилась, брожение возобновилось. Попытки остановить его завершились неудачно. Так родилось шипучее вино.

