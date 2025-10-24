Всемирный день кенгуру и Международный день дипломатов: что еще празднуют 24 октября

$41.760.01
48.370.10
ukenru
23 октября, 20:21 • 8938 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 22068 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 23486 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 25436 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 35735 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 28551 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 48829 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 42592 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 37447 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 13248 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
В Украину вернули тела погибших воинов: Генштаб рассказал о деталях масштабной репатриацииPhoto23 октября, 18:31
Российские истребители нарушили воздушное пространство Литвы: Науседа назвал инцидент вопиющим нарушением международного праваVideo23 октября, 18:44
Россия инсценирует теракты на оккупированных территориях, чтобы обвинить Украину – Центр нацсопротивления23 октября, 18:56
"Подарок путину": чешские активисты закрыли сбор на баллистическую ракету "Фламинго" за двое суток23 октября, 19:02
Президент Франции написал сообщение на украинском языке после встречи с Зеленским23 октября, 20:36
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 37450 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48
Всемирный день кенгуру и Международный день дипломатов: что еще празднуют 24 октября

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Сегодня, 24 октября, отмечается Всемирный день кенгуру, посвященный защите крупнейшего сумчатого млекопитающего. Также празднуют Международный день дипломатов, который чествует их роль в поддержании мира.

Всемирный день кенгуру и Международный день дипломатов: что еще празднуют 24 октября

Сегодня, 24 октября, отмечается Всемирный день кенгуру и Международный день дипломатов. Кроме того, любители шампанского празднуют день, посвященный этому изысканному напитку, пишет УНН.

Всемирный день кенгуру

Это событие посвящено защите крупнейшего сумчатого млекопитающего планеты, которое является символом Австралии. Кенгуру также являются важной частью экосистемы нашей планеты. Этот праздник призван повысить осведомленность о жизни кенгуру, их роли в природе, а также о серьезных угрозах, с которыми они сталкиваются из-за охоты, потери среды обитания и безразличия людей.

Международный день дипломатов

Это ежегодное событие, которое чествует жизненно важную роль дипломатов в поддержании мира во всем мире и содействии международному сотрудничеству. Признанный во всем мире, он чествует неустанные усилия дипломатов, которые ориентируются в сложных геополитических пространствах для содействия взаимопониманию и согласию между народами.

Лувр возобновил работу после резонансного ограбления: директора музея вызывают на допрос22.10.25, 09:55 • 3396 просмотров

Всемирный день рубца

Рубец является одним из отделов желудка жвачных животных. Блюда из него присутствуют во многих национальных кухнях. Обычно из него готовят вкусные супы, зажаривают с вином, сыром и зеленью, делают холодные закуски. Основатели этого дня считают, что этому ценному продукту не уделяют заслуженного внимания, и стараются вернуть ему популярность.

Неделя разоружения

Решение об учреждении праздника было принято в 1978 году на Генеральной Ассамблее ООН. Тогда на повестке дня стоял вопрос снижения количества оружия массового уничтожения, прекращения военных конфликтов в некоторых регионах Азии, Америки и Африки, разработка мер против терроризма. Целью введения этого дня стала пропаганда прекращения гонки вооружений и донесение до сознания человечества ее опасности.

Всемирный день шампанского

История возникновения этого напитка довольно необычна и интересна. Шампанское возникло случайно в одном из холодных регионов Франции. Изменение погоды в сторону снижения температуры прервало процесс брожения вина. Когда температура повысилась, брожение возобновилось. Попытки остановить его завершились неудачно. Так родилось шипучее вино.

Disney отметит 250-летие США круглосуточной трансляцией, новыми аттракционами и фейерверком в парках развлечений20.10.25, 18:20 • 3440 просмотров

Павел Зинченко

ОбществоНовости Мира
Дипломатка
Генеральная Ассамблея ООН
Австралия
Франция