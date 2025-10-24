$41.760.01
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 22341 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 23647 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 25594 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 35842 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 28583 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 48938 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 42672 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 37515 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 13256 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
Всесвітній день кенгуру та Міжнародний день дипломатів: що ще святкують 24 жовтня

Київ • УНН

 • 552 перегляди

Сьогодні, 24 жовтня, відзначається Всесвітній день кенгуру, присвячений захисту найбільшого сумчастого ссавця. Також святкують Міжнародний день дипломатів, що вшановує їхню роль у підтримці миру.

Всесвітній день кенгуру та Міжнародний день дипломатів: що ще святкують 24 жовтня

Сьогодні, 24 жовтня, відзначається Всесвітній день кенгуру та Міжнародний день дипломатів. Окрім того, шанувальники шампанського святкують день, присвячений цьому вишуканому напою, пише УНН.

Всесвітній день кенгуру

Ця подія присвячена захисту найбільшого сумчастого ссавця планети, який є символом Австралії. Кенгуру також є важливою частиною екосистеми нашої планети. Це свято покликане підвищити обізнаність про життя кенгуру, їхню роль у природі, а також про серйозні загрози, з якими вони стикаються через мисливство, втрату середовища існування та байдужість людей.

Міжнародний день дипломатів

Це щорічна подія, яка вшановує життєво важливу роль дипломатів у підтримці миру в усьому світі та сприянні міжнародному співробітництву. Визнаний у всьому світі вшановує невтомні зусилля дипломатів, які орієнтуються в складних геополітичних просторах задля сприяння взаєморозумінню та злагоді між народами.

Лувр відновив роботу після резонансного пограбування: директорку музею викликають на допит22.10.25, 09:55 • 3396 переглядiв

Всесвітній день рубця

Рубець є одним з відділів шлунка жуйних тварин. Страви з нього присутні у багатьох національних кухнях. Зазвичай з нього готують смачні супи, засмажують з вином, сиром та зеленню, роблять холодні закуски. Засновники цього дня вважають, що цьому цінному продукту не приділяють заслуженої уваги, та намагаються повернути йому популярність.

Тиждень роззброєння

Рішення про заснування свята було прийняте у 1978 році на Генеральній Асамблеї ООН. Тоді на порядку денному стояло питання зниження кількості зброї масового знищення, припинення військових конфліктів у деяких регіонах Азії, Америки та Африки, розробка заходів проти тероризму. Метою запровадження цього дня стала пропаганда припинення гонки озброєнь та донесення до свідомості людства її небезпечності.

Всесвітній день шампанського

Історія виникнення цього напою досить незвичайна та цікава. Шампанське виникло випадково в одному з холодних регіонів Франції. Зміна погоди в сторону зниження температури перервала процес бродіння вина. Коли температура підвищилась, бродіння відновилося. Спроби зупинити його завершилися невдало. Так народилося шипуче вино.

Disney відзначить 250-річчя США цілодобовою трансляцією, новими атракціонами та феєрверком у парках розваг20.10.25, 18:20 • 3440 переглядiв

