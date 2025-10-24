Всесвітній день кенгуру та Міжнародний день дипломатів: що ще святкують 24 жовтня

Сьогодні, 24 жовтня, відзначається Всесвітній день кенгуру та Міжнародний день дипломатів. Окрім того, шанувальники шампанського святкують день, присвячений цьому вишуканому напою, пише УНН.

Всесвітній день кенгуру

Ця подія присвячена захисту найбільшого сумчастого ссавця планети, який є символом Австралії. Кенгуру також є важливою частиною екосистеми нашої планети. Це свято покликане підвищити обізнаність про життя кенгуру, їхню роль у природі, а також про серйозні загрози, з якими вони стикаються через мисливство, втрату середовища існування та байдужість людей.

Міжнародний день дипломатів

Це щорічна подія, яка вшановує життєво важливу роль дипломатів у підтримці миру в усьому світі та сприянні міжнародному співробітництву. Визнаний у всьому світі вшановує невтомні зусилля дипломатів, які орієнтуються в складних геополітичних просторах задля сприяння взаєморозумінню та злагоді між народами.

Всесвітній день рубця

Рубець є одним з відділів шлунка жуйних тварин. Страви з нього присутні у багатьох національних кухнях. Зазвичай з нього готують смачні супи, засмажують з вином, сиром та зеленню, роблять холодні закуски. Засновники цього дня вважають, що цьому цінному продукту не приділяють заслуженої уваги, та намагаються повернути йому популярність.

Тиждень роззброєння

Рішення про заснування свята було прийняте у 1978 році на Генеральній Асамблеї ООН. Тоді на порядку денному стояло питання зниження кількості зброї масового знищення, припинення військових конфліктів у деяких регіонах Азії, Америки та Африки, розробка заходів проти тероризму. Метою запровадження цього дня стала пропаганда припинення гонки озброєнь та донесення до свідомості людства її небезпечності.

Всесвітній день шампанського

Історія виникнення цього напою досить незвичайна та цікава. Шампанське виникло випадково в одному з холодних регіонів Франції. Зміна погоди в сторону зниження температури перервала процес бродіння вина. Коли температура підвищилась, бродіння відновилося. Спроби зупинити його завершилися невдало. Так народилося шипуче вино.

