Disney відзначить 250-річчя США цілодобовою трансляцією, новими атракціонами та феєрверком у парках розваг

$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 6470 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
14:23 • 13305 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
12:10 • 17668 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 27535 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 57741 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 28701 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 29593 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 11205 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 25845 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26398 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.2м/с
84%
750мм
Популярнi новини
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський20 жовтня, 07:56 • 24190 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 41671 перегляди
Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси20 жовтня, 08:56 • 12134 перегляди
Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців20 жовтня, 09:15 • 19003 перегляди
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа20 жовтня, 10:40 • 16541 перегляди
Публікації
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto15:48 • 5902 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 57741 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 41774 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 114714 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 80880 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Блогери
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Одеса
Реклама
УНН Lite
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo15:55 • 2608 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 64254 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 63132 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 82415 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 80268 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Серіали
Фільм
Гриби

Disney відзначить 250-річчя США цілодобовою трансляцією, новими атракціонами та феєрверком у парках розваг

Київ • УНН

 • 924 перегляди

Disney відзначить 250-річчя США масштабним святкуванням у 2026 році, включаючи цілодобову трансляцію на Disney+, ABC, ESPN та інших платформах. Захід передбачає нові атракціони, телевізійні проєкти та феєрверки у Walt Disney World і Disneyland.

Disney відзначить 250-річчя США цілодобовою трансляцією, новими атракціонами та феєрверком у парках розваг

У 2026 році Disney проведе масштабне святкування 250-річчя Америки із цілодобовою трансляцією на Disney+, ABC, ESPN та інших платформах. Святкування включатиме нові атракціони, спеціальні телевізійні проєкти та феєрверки у Walt Disney World і Disneyland, пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Компанія Disney відзначить 250-річчя Сполучених Штатів масштабним святкуванням, яке розпочнеться з Дня ветеранів і завершиться 4 липня 2026 року цілодобовою трансляцією на кількох платформах. Подію можна буде переглянути на Disney+, Hulu, ABC, ESPN, Freeform, FX та National Geographic.

Шоу "Доброго ранку, Америко" продовжить серію "50 штатів за 50 тижнів", National Geographic представить програму "Америка у найвищому ступені", а ESPN запустить новий сегмент "Збірна Америки" на "SportsCenter", щоб визначити команду, яка найкраще уособлює дух країни. Студія ABC News підготує двогодинний спеціальний випуск у прайм-тайм, який поєднає найвідоміші міста Америки з парками Disney. У Діснейленді та "Магічному королівському парку" відбудеться спеціальне феєрверкове шоу з 3 по 5 липня, а Disney Consumer Products випустить нову колекцію товарів і пам’ятних речей у військовому стилі.

Гідний казки Disney замок у США виставили на продаж за $29,5 млн02.10.25, 17:15 • 3808 переглядiв

Фіналом святкування стане феєрверк у парках розваг Walt Disney World та Disneyland, а репортаж із заходу вестиме ведучий програми "World News Tonight" Девід Мьюїр разом із відомими особистостями та ведучими з ABC News, ESPN і National Geographic.

У своїй основі історія Америки - це історія уяви, амбіцій та можливостей - тих самих ідеалів, які керували Disney з самого початку. Це свято вшановує як націю, так і дух, які ніколи не перестають мріяти про те, що буде далі

- сказав генеральний директор Disney Боб Айгер.

Продовжуючи традицію підтримки військових сімей і ветеранів, Disney пожертвує 2,5 мільйона доларів організації Blue Star Families, організує покази фільмів на військових базах і запропонує спеціальні програми для військовослужбовців у рамках своєї ініціативи.

Окрім цілодобової трансляції, улітку 2026 року Walt Disney World і Disneyland відкриють новий атракціон "Soarin' Across містами Сполучених Штатів.

Найбільший круїзний лайнер Disney "зіштовхнувся" з проблемами: перший рейс з Сінгапуру відкладено 11.09.25, 09:49 • 15493 перегляди

Альона Уткіна

КультураНовини Світу
Фільм
Серіали
благодійність
Сполучені Штати Америки