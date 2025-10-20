Disney відзначить 250-річчя США цілодобовою трансляцією, новими атракціонами та феєрверком у парках розваг
Київ • УНН
Disney відзначить 250-річчя США масштабним святкуванням у 2026 році, включаючи цілодобову трансляцію на Disney+, ABC, ESPN та інших платформах. Захід передбачає нові атракціони, телевізійні проєкти та феєрверки у Walt Disney World і Disneyland.
У 2026 році Disney проведе масштабне святкування 250-річчя Америки із цілодобовою трансляцією на Disney+, ABC, ESPN та інших платформах. Святкування включатиме нові атракціони, спеціальні телевізійні проєкти та феєрверки у Walt Disney World і Disneyland, пише УНН із посиланням на Variety.
Деталі
Компанія Disney відзначить 250-річчя Сполучених Штатів масштабним святкуванням, яке розпочнеться з Дня ветеранів і завершиться 4 липня 2026 року цілодобовою трансляцією на кількох платформах. Подію можна буде переглянути на Disney+, Hulu, ABC, ESPN, Freeform, FX та National Geographic.
Шоу "Доброго ранку, Америко" продовжить серію "50 штатів за 50 тижнів", National Geographic представить програму "Америка у найвищому ступені", а ESPN запустить новий сегмент "Збірна Америки" на "SportsCenter", щоб визначити команду, яка найкраще уособлює дух країни. Студія ABC News підготує двогодинний спеціальний випуск у прайм-тайм, який поєднає найвідоміші міста Америки з парками Disney. У Діснейленді та "Магічному королівському парку" відбудеться спеціальне феєрверкове шоу з 3 по 5 липня, а Disney Consumer Products випустить нову колекцію товарів і пам’ятних речей у військовому стилі.
Фіналом святкування стане феєрверк у парках розваг Walt Disney World та Disneyland, а репортаж із заходу вестиме ведучий програми "World News Tonight" Девід Мьюїр разом із відомими особистостями та ведучими з ABC News, ESPN і National Geographic.
У своїй основі історія Америки - це історія уяви, амбіцій та можливостей - тих самих ідеалів, які керували Disney з самого початку. Це свято вшановує як націю, так і дух, які ніколи не перестають мріяти про те, що буде далі
Продовжуючи традицію підтримки військових сімей і ветеранів, Disney пожертвує 2,5 мільйона доларів організації Blue Star Families, організує покази фільмів на військових базах і запропонує спеціальні програми для військовослужбовців у рамках своєї ініціативи.
Окрім цілодобової трансляції, улітку 2026 року Walt Disney World і Disneyland відкриють новий атракціон "Soarin' Across містами Сполучених Штатів.
