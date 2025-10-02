Гідний казки Disney замок у США виставили на продаж за $29,5 млн

Замок, гідний казки Disney, у Каліфорнії в США виставили на продаж за 29,5 мільйонів доларів, пише УНН з посиланням на Realtor.com.

Деталі

Як вказано, ціна "включає" всі види королівських елементів дизайну, від мерехтливих люстр до обробки сусальним золотом.

Хоча розкішний будинок в Таузенд-Оукс був побудований в 2001 році, він зберігає воістину історичну атмосферу, багато в чому завдяки винятковій увазі, що приділяється кожній деталі дизайну, вказує видання.

Відомий як Chateau Plaisance, що означає "замок насолод" або "замок насолоди", цей будинок, виставлений на продаж Шер Тур із Compass, описується як "вершина розкоші, усамітнення та величі".

Замок розташований у престижному заміському клубі Sherwood Country Club і може похвалитися шістьма спальнями та 9,5 ванними кімнатами на житловій площі 14 113 квадратних футів (1311 кв. м).

Будинок розташований на ділянці площею 2,95 акра (1,2 га) і пропонує "захоплюючий вид на вражаючі гори Санта-Моніки та знамените поле для гольфу Jack Nicklaus Signature", як зазначено в оголошенні.

Будинок оточений "садами з живоплотом із самшиту, де ростуть тисячі троянд, пишними газонами, прикрашеними статуями в натуральну величину, і брукованими доріжками, що ведуть до вражаючого 15-метрового ставу, де бронзові коні немов скачуть по каскадах води", говориться в оголошенні.

"Великий безтурботний басейн-інфініті та спа-салон з водоспадом, ставком з коропами кої та вишуканою залізною альтанкою з видом на долину доповнюють цей чарівний куточок для відпочинку на свіжому повітрі", - описується в оголошенні.

При вході в будинок гостей зустрічають сходи, що ведуть до кімнати з плитковою підлогою, роялем, мармуровими колонами, люстрами і розписом на стелі.

"Пишний вхід веде до ротонди, де сліпуча люстра Baccarat, розписані вручну фрески та широкі мармурові сходи з позолоченими залізними поручнями задають тон розкоші інтер'єру", – наголошується в оголошенні.

Інша кімната у будинку прикрашена тією ж розписаною вручну фрескою, золотим карнизом та трьома люстрами.

Є також велике дзеркало, яке стоїть над каміном. Бібліотека пропонує набагато більше, ніж просто книги - тут також є прихований бар.

У їдальні встановлені виготовлені на замовлення люстри Waterford.

Є одна кімната, яка виглядає скромніше і може використовуватись як кабінет.

Кухня шеф-кухаря може похвалитися двома великими островами, антикварними меблями, паркетною підлогою та сучасною технікою.

Зовні знаходиться розкішний будиночок біля басейну, міні-замок з великою кімнатою, затишним каміном, кухнею та двома ванними кімнатами.

