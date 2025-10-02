$41.220.08
Достойный сказки Disney замок в США выставили на продажу за $29,5 млн

Киев • УНН

 600 просмотра

В Калифорнии продают роскошный замок Chateau Plaisance, построенный в 2001 году, за 29,5 миллиона долларов. Он расположен в загородном клубе Sherwood Country Club, имеет 6 спален, 9,5 ванных комнат и участок 2,95 акра с видом на горы Санта-Моники.

Достойный сказки Disney замок в США выставили на продажу за $29,5 млн

Замок, достойный сказки Disney, в Калифорнии в США выставили на продажу за 29,5 миллиона долларов, пишет УНН со ссылкой на Realtor.com.

Детали

Как указано, цена "включает" все виды королевских элементов дизайна, от мерцающих люстр до отделки сусальным золотом.

Хотя роскошный дом в Таузенд-Оукс был построен в 2001 году, он сохраняет поистине историческую атмосферу, во многом благодаря исключительному вниманию, уделяемому каждой детали дизайна, указывает издание.

Известный как Chateau Plaisance, что означает "замок наслаждений" или "замок удовольствия", этот дом, выставленный на продажу Шер Тур из Compass, описывается как "вершина роскоши, уединения и величия".

Замок расположен в престижном загородном клубе Sherwood Country Club и может похвастаться шестью спальнями и 9,5 ванными комнатами на жилой площади 14 113 квадратных футов (1311 кв. м).

Дом расположен на участке площадью 2,95 акра (1,2 га) и предлагает "захватывающий вид на впечатляющие горы Санта-Моники и знаменитое поле для гольфа Jack Nicklaus Signature", как указано в объявлении.

Дом окружен "садами с живой изгородью из самшита, где растут тысячи роз, пышными газонами, украшенными статуями в натуральную величину, и мощеными дорожками, ведущими к впечатляющему 15-метровому пруду, где бронзовые кони словно скачут по каскадам воды", говорится в объявлении.

"Большой безмятежный бассейн-инфинити и спа-салон с водопадом, прудом с карпами кои и изысканной железной беседкой с видом на долину дополняют этот очаровательный уголок для отдыха на свежем воздухе", - описывается в объявлении.

При входе в дом гостей встречают лестницы, ведущие в комнату с плиточным полом, роялем, мраморными колоннами, люстрами и росписью на потолке.

"Пышный вход ведет к ротонде, где ослепительная люстра Baccarat, расписанные вручную фрески и широкие мраморные лестницы с позолоченными железными перилами задают тон роскоши интерьера", – отмечается в объявлении.

Другая комната в доме украшена той же расписанной вручную фреской, золотым карнизом и тремя люстрами.

Есть также большое зеркало, которое стоит над камином. Библиотека предлагает гораздо больше, чем просто книги - здесь также есть скрытый бар.

В столовой установлены изготовленные на заказ люстры Waterford.

Есть одна комната, которая выглядит скромнее и может использоваться как кабинет.

Кухня шеф-повара может похвастаться двумя большими островами, антикварной мебелью, паркетным полом и современной техникой.

Снаружи находится роскошный домик у бассейна, мини-замок с большой комнатой, уютным камином, кухней и двумя ванными комнатами.

Юлия Шрамко

Новости МираНедвижимость
Калифорния
Соединённые Штаты