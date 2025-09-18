Особняк звезды НБА выставлен на продажу за $11 миллионов

Особняк с шестью спальнями в Бетесде в штате Мэриленд в США, когда-то принадлежавший звезде НБА Брэдли Билу, выставлен на продажу за 11 миллионов долларов, пишет УНН со ссылкой на Realtor.com.

Детали

Этот дом площадью 0,8 га был построен в 2016 году и приобретен Big Panda (Брэдли Бил) в 2019 году, когда он играл за Washington Wizards. Здесь есть потрясающая подземная баскетбольная площадка и открытая теннисная/спортивная площадка.

"Часто в домах есть полубаскетбольная площадка, но в этом случае площадка - полноразмерная, - заявил Роберт Гриневицки, который выставляет недвижимость на продажу вместе с Адамом Реклиффом, Кристофером Лири и Микой Смитом из HRLS Partners в TTR Sotheby's International Realty. - Брэдли Бил жил там с момента строительства дома до 2023 года, когда его приобрели продавцы".

Недвижимость была продана в ноябре 2023 года за 9,185 миллиона долларов, когда звезда НБА перешла в Phoenix Suns. Ранее в этом году недвижимость была выставлена на частную продажу, но публичное предложение о продаже появилось впервые.

Этот дом – мечта любого любителя спорта, и он, несомненно, может стать домом для еще одного спортсмена, отмечает издание.

"Здесь также есть джакузи, бассейн, беседка и зеленая зона для игры в футбол или других видов спорта на открытом воздухе, - отметил Гриневицки. - Одна из главных особенностей дома - это возможность сочетания внутреннего и внешнего пространства. Он расположен на ровном, плоском участке, что само по себе уникально и нечасто встречается. Кроме того, дом очень уединенный, окруженный ухоженным ландшафтом".

Интерьер площадью 1250 квадратных метров, спроектированный архитектурным бюро GTM Architects, может похвастаться изготовленными на заказ столярными изделиями, дизайнерским освещением, высокими потолками и большими окнами.

"Все внутри недавно было обновлено и отремонтировано, и выглядит максимально роскошно", - отметил он. Владельцы инвестировали 1 миллион долларов с момента покупки дома в 2023 году. Дом привлекает внимание широкой публики, поскольку изначально был построен для развлечений, но не слишком велик для повседневной семейной жизни.

Эта четырехэтажная резиденция расположена в жилом комплексе Avenel Community, оборудована лифтом для удобного доступа на каждый этаж. Из большого фойе можно попасть в официальную столовую и гостиную. Двусторонний газовый камин используется совместно гостиной и кабинетом.

Кухня шеф-повара оборудована шкафами, изготовленными на заказ, мраморными столешницами и большим островом с мойкой для приготовления блюд и барной стойкой для завтраков. В семейной комнате с подвесными потолками есть встроенный бар с мойкой и отдельный винный бар с кладовой, предназначенной для приема гостей.

"Думаю, следующим владельцем станет состоятельный человек, который, вероятно, будет использовать ее как основное место жительства, - отмечает Гриневицки. - Кто-то может захотеть приобрести его как место для развлечений или как объект для коллекционирования трофеев".

Наверху находится главная спальня с роскошной ванной комнатой с глубокой ванной, огромной стеклянной душевой кабиной и двумя отдельными раковинами. В этом замечательном уголке также есть две гардеробные в стиле бутик-отеля и две французские двери, ведущие на собственную террасу с видом на благоустроенный участок.

На нижнем этаже есть комната отдыха с барной стойкой, фитнес-центр, гостевой люкс, дополнительные места для хранения вещей и выход на специальную крытую полноразмерную баскетбольную площадку.

Снаружи, на заднем дворе в курортном стиле также есть крытое патио и место для кострища.

"Адрес дома - Бетесда, один из первых пригородов за пределами Вашингтона, округ Колумбия, - отметил он. - Он также находится в пяти минутах от загородного клуба Конгресса. Это настоящий оазис, хотя вы находитесь всего в 15 минутах от города".

