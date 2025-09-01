Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов
Киев • УНН
Актер Брэд Питт купил дом в испанском стиле площадью 780 кв. м в Голливуд-Хиллз за 12 миллионов долларов. Продавцами стали музыкант Дэйв Кьюнинг и его жена Эмили Кьюнинг.
Лауреат премии "Оскар" Брэд Питт пополнил свой портфель недвижимости, купив дом в престижном районе Голливуд-Хиллз (Лос-Анджелес) за 12 миллионов долларов. Продали имение музыкант группы The Killers Дэйв Кьюнинг и его жена, дизайнер интерьеров Эмили Кьюнинг. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
Лауреат премии "Оскар" Брэд Питт пополнил свой портфель недвижимости, купив дом в престижном районе Голливуд-Хиллз (Лос-Анджелес) за 12 миллионов долларов. Продали имение музыкант группы The Killers Дэйв Кьюнинг и его жена, дизайнер интерьеров Эмили Кьюнинг.
Приобретение произошло вскоре после того, как Питт продал другую свою недвижимость в Лос-Анджелесе, где недавно произошла кража со взломом
В августе активность на рынке недвижимости проявили и другие знаменитости:
Джейк Джилленхол продал свою квартиру в районе Трайбека (Нью-Йорк) за $14 млн, хотя покупал ее в 2017 году за $8,6 млн
Среди соседей в этом престижном доме были Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли, Мег Райан и Гарри Стайлз
Также сделки заключили теннисистка Наоми Осака и инвестор шоу Shark Tank Роберт Херьявек
Британская королева Камилла рассказала, как отбилась от насильника в подростковом возрасте01.09.25, 12:25 • 1306 просмотров