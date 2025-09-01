Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов

Лауреат премии "Оскар" Брэд Питт пополнил свой портфель недвижимости, купив дом в престижном районе Голливуд-Хиллз (Лос-Анджелес) за 12 миллионов долларов. Продали имение музыкант группы The Killers Дэйв Кьюнинг и его жена, дизайнер интерьеров Эмили Кьюнинг. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Приобретение произошло вскоре после того, как Питт продал другую свою недвижимость в Лос-Анджелесе, где недавно произошла кража со взломом

В августе активность на рынке недвижимости проявили и другие знаменитости:

Джейк Джилленхол продал свою квартиру в районе Трайбека (Нью-Йорк) за $14 млн, хотя покупал ее в 2017 году за $8,6 млн

Среди соседей в этом престижном доме были Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли, Мег Райан и Гарри Стайлз

Также сделки заключили теннисистка Наоми Осака и инвестор шоу Shark Tank Роберт Херьявек

