Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонеза
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентября
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов

Актер Брэд Питт купил дом в испанском стиле площадью 780 кв. м в Голливуд-Хиллз за 12 миллионов долларов. Продавцами стали музыкант Дэйв Кьюнинг и его жена Эмили Кьюнинг.

Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов

Лауреат премии "Оскар" Брэд Питт пополнил свой портфель недвижимости, купив дом в престижном районе Голливуд-Хиллз (Лос-Анджелес) за 12 миллионов долларов. Продали имение музыкант группы The Killers Дэйв Кьюнинг и его жена, дизайнер интерьеров Эмили Кьюнинг. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали 

Лауреат премии "Оскар" Брэд Питт пополнил свой портфель недвижимости, купив дом в престижном районе Голливуд-Хиллз (Лос-Анджелес) за 12 миллионов долларов. Продали имение музыкант группы The Killers Дэйв Кьюнинг и его жена, дизайнер интерьеров Эмили Кьюнинг.

Приобретение произошло вскоре после того, как Питт продал другую свою недвижимость в Лос-Анджелесе, где недавно произошла кража со взломом

В августе активность на рынке недвижимости проявили и другие знаменитости:

Джейк Джилленхол продал свою квартиру в районе Трайбека (Нью-Йорк) за $14 млн, хотя покупал ее в 2017 году за $8,6 млн

Среди соседей в этом престижном доме были Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли, Мег Райан и Гарри Стайлз

Также сделки заключили теннисистка Наоми Осака и инвестор шоу Shark Tank Роберт Херьявек

Британская королева Камилла рассказала, как отбилась от насильника в подростковом возрасте

