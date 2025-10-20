Disney отметит 250-летие США круглосуточной трансляцией, новыми аттракционами и фейерверком в парках развлечений

В 2026 году Disney проведет масштабное празднование 250-летия Америки с круглосуточной трансляцией на Disney+, ABC, ESPN и других платформах. Празднование будет включать новые аттракционы, специальные телевизионные проекты и фейерверки в Walt Disney World и Disneyland, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Компания Disney отметит 250-летие Соединенных Штатов масштабным празднованием, которое начнется с Дня ветеранов и завершится 4 июля 2026 года круглосуточной трансляцией на нескольких платформах. Событие можно будет посмотреть на Disney+, Hulu, ABC, ESPN, Freeform, FX и National Geographic.

Шоу "Доброе утро, Америка" продолжит серию "50 штатов за 50 недель", National Geographic представит программу "Америка в высшей степени", а ESPN запустит новый сегмент "Сборная Америки" на "SportsCenter", чтобы определить команду, которая лучше всего олицетворяет дух страны. Студия ABC News подготовит двухчасовой специальный выпуск в прайм-тайм, который объединит самые известные города Америки с парками Disney. В Диснейленде и "Магическом королевском парке" состоится специальное фейерверковое шоу с 3 по 5 июля, а Disney Consumer Products выпустит новую коллекцию товаров и памятных вещей в военном стиле.

Финалом празднования станет фейерверк в парках развлечений Walt Disney World и Disneyland, а репортаж с мероприятия будет вести ведущий программы "World News Tonight" Дэвид Мьюир вместе с известными личностями и ведущими из ABC News, ESPN и National Geographic.

В своей основе история Америки - это история воображения, амбиций и возможностей - тех самых идеалов, которые руководили Disney с самого начала. Этот праздник чествует как нацию, так и дух, которые никогда не перестают мечтать о том, что будет дальше