Disney отметит 250-летие США круглосуточной трансляцией, новыми аттракционами и фейерверком в парках развлечений

В 2026 году Disney проведет масштабное празднование 250-летия Америки с круглосуточной трансляцией на Disney+, ABC, ESPN и других платформах. Празднование будет включать новые аттракционы, специальные телевизионные проекты и фейерверки в Walt Disney World и Disneyland, пишет УНН со ссылкой на Variety.
Детали
Компания Disney отметит 250-летие Соединенных Штатов масштабным празднованием, которое начнется с Дня ветеранов и завершится 4 июля 2026 года круглосуточной трансляцией на нескольких платформах. Событие можно будет посмотреть на Disney+, Hulu, ABC, ESPN, Freeform, FX и National Geographic.
Шоу "Доброе утро, Америка" продолжит серию "50 штатов за 50 недель", National Geographic представит программу "Америка в высшей степени", а ESPN запустит новый сегмент "Сборная Америки" на "SportsCenter", чтобы определить команду, которая лучше всего олицетворяет дух страны. Студия ABC News подготовит двухчасовой специальный выпуск в прайм-тайм, который объединит самые известные города Америки с парками Disney. В Диснейленде и "Магическом королевском парке" состоится специальное фейерверковое шоу с 3 по 5 июля, а Disney Consumer Products выпустит новую коллекцию товаров и памятных вещей в военном стиле.
Финалом празднования станет фейерверк в парках развлечений Walt Disney World и Disneyland, а репортаж с мероприятия будет вести ведущий программы "World News Tonight" Дэвид Мьюир вместе с известными личностями и ведущими из ABC News, ESPN и National Geographic.
В своей основе история Америки - это история воображения, амбиций и возможностей - тех самых идеалов, которые руководили Disney с самого начала. Этот праздник чествует как нацию, так и дух, которые никогда не перестают мечтать о том, что будет дальше
Продолжая традицию поддержки военных семей и ветеранов, Disney пожертвует 2,5 миллиона долларов организации Blue Star Families, организует показы фильмов на военных базах и предложит специальные программы для военнослужащих в рамках своей инициативы.
Помимо круглосуточной трансляции, летом 2026 года Walt Disney World и Disneyland откроют новый аттракцион "Soarin' Across города Соединенных Штатов.
