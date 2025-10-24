Хмарно та дощ: якою погода на 24 жовтня

$41.760.01
48.370.10
ukenru
23 жовтня, 20:21 • 9114 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 22315 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 23635 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 25581 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 35833 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 28581 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 48926 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 42663 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 37508 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:30 • 13256 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
93%
743мм
Популярнi новини
В Україну повернули тіла загиблих воїнів: Генштаб розповів про деталі масштабної репатріаціїPhoto23 жовтня, 18:31 • 7718 перегляди
Російські винищувачі порушили повітряний простір Литви: Науседа назвав інцидент кричущим порушенням міжнародного праваVideo23 жовтня, 18:44 • 3526 перегляди
росія інсценує теракти на окупованих територіях, щоб звинуватити Україну – Центр нацспротиву23 жовтня, 18:56 • 2902 перегляди
"Подарунок путіну": чеські активісти закрили збір на балістичну ракету "Фламінго" за дві доби23 жовтня, 19:02 • 6206 перегляди
Президент Франції написав допис українською після зустрічі із Зеленським23 жовтня, 20:36 • 4102 перегляди
Публікації
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 28986 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 48930 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 42665 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 37510 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto23 жовтня, 07:21 • 44012 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джорджа Мелоні
Емманюель Макрон
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Китай
Брюссель
Реклама
УНН Lite
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 17506 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 22068 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 32407 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 40741 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 60195 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Фільм

Хмарно та дощ: якою погода на 24 жовтня

Київ • УНН

 • 108 перегляди

У п'ятницю, 24 жовтня, в Україні очікуються дощі, місцями значні, та грози на півдні. Температура повітря становитиме 11-16°, на півдні до 19°, у Києві 13-15°.

Хмарно та дощ: якою погода на 24 жовтня

У п'ятницю, 24 жовтня, в Україні хмарно, у багатьох областях очікується дощ. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.  

Деталі

Синоптики прогнозують сьогодні вдень на Правобережжі помірні, на Закарпатті, Прикарпатті, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі. У більшості південних областей вдень місцями грози. На решті території переважно без опадів.

Вітер південно-східний, рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с. По всій території України відчутно потеплішає, хоч вітер буде холодним.

Температура в денні години 11-16°, у південній частині стовпчики термометрів будуть сягати до 19°, а от на високогір'ї Карпат дощ, температура вдень 4-9°.

В Укргідрометцентрі повідомляють, що 24 жовтня, у Києві хмарно, без опадів, ввечері дощ.

Температура по Київській області вдень 11-16°, у столиці 13-15°.

Вдень у Києві та області пориви вітру 15-20 м/с – I рівень небезпечності, жовтий.

Всесвітній день кенгуру та Міжнародний день дипломатів: що ще святкують 24 жовтня24.10.25, 05:12 • 546 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Вінницька область
Житомирська область
Київська область
Одеська область
Закарпатська область
Прикарпаття
Карпати
Україна
Київ