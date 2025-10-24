Хмарно та дощ: якою погода на 24 жовтня
Київ • УНН
У п'ятницю, 24 жовтня, в Україні очікуються дощі, місцями значні, та грози на півдні. Температура повітря становитиме 11-16°, на півдні до 19°, у Києві 13-15°.
У п'ятницю, 24 жовтня, в Україні хмарно, у багатьох областях очікується дощ. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Синоптики прогнозують сьогодні вдень на Правобережжі помірні, на Закарпатті, Прикарпатті, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі. У більшості південних областей вдень місцями грози. На решті території переважно без опадів.
Вітер південно-східний, рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с. По всій території України відчутно потеплішає, хоч вітер буде холодним.
Температура в денні години 11-16°, у південній частині стовпчики термометрів будуть сягати до 19°, а от на високогір'ї Карпат дощ, температура вдень 4-9°.
В Укргідрометцентрі повідомляють, що 24 жовтня, у Києві хмарно, без опадів, ввечері дощ.
Температура по Київській області вдень 11-16°, у столиці 13-15°.
Вдень у Києві та області пориви вітру 15-20 м/с – I рівень небезпечності, жовтий.
