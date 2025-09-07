Не обойдется без гроз: какая погода будет в Украине сегодня

В воскресенье, 7 сентября в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Кратковременный дождь и гроза возможны лишь местами на Закарпатье. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня, согласно прогнозу синоптиков, без осадков, лишь на Закарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза. Утром на Прикарпатье и Закарпатье местами туман.

Температура днем 21-26°, на юге страны до 29°.

На Киевщине и в столице переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области днем 21-26°; в Киеве днем 22-24°.

Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака