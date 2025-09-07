Не обойдется без гроз: какая погода будет в Украине сегодня

$41.350.00
48.130.00
ukenru
01:43 • 12357 просмотра
Ночная атака на Киев: среди погибших ребенок, еще 18 человек пострадали (фото)
6 сентября, 19:15 • 21200 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 40680 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 62832 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 57525 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 45520 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 50983 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 63599 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 35863 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 43330 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
Число пострадавших в Запорожье возросло до четырехPhoto6 сентября, 18:48 • 6438 просмотра
В Святошинском районе Киева в результате атаки РФ горят автомобили на парковке - КГВА00:36 • 13668 просмотра
В Киеве из-за вражеского обстрела пострадала беременная женщина - Кличко01:55 • 5776 просмотра
Женщина умерла в укрытии Киева во время ночной атаки02:43 • 7356 просмотра
Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади03:40 • 6880 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 62834 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 57526 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 63599 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 43875 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 66857 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Иван Федоров
Си Цзиньпин
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 11981 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 45709 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 99198 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 43441 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 47618 просмотра
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Не обойдется без гроз: какая погода будет в Украине сегодня

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков по всей Украине, кроме Закарпатья, где возможен кратковременный дождь и гроза. Температура днем составит 21-26°, на юге до 29°.

Не обойдется без гроз: какая погода будет в Украине сегодня

В воскресенье, 7 сентября в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Кратковременный дождь и гроза возможны лишь местами на Закарпатье. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня, согласно прогнозу синоптиков, без осадков, лишь на Закарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза. Утром на Прикарпатье и Закарпатье местами туман.

Температура днем 21-26°, на юге страны до 29°.

На Киевщине и в столице переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области днем 21-26°; в Киеве днем 22-24°.  

Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака06.09.25, 12:49 • 62836 просмотров

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Киевская область
Закарпатская область
Прикарпатье
Украина
Киев