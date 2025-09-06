$41.350.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
10:49 • 186 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
06:10 • 12794 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 22091 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 33226 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 41489 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 30567 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 39495 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 43709 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 36751 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 69899 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.2м/с
39%
756мм
Популярные новости
Свириденко поблагодарила Фицо за «непоколебимую поддержку евроинтеграционных стремлений Украины»Photo6 сентября, 00:59 • 5524 просмотра
Массовые аресты на заводе Hyundai в США: 475 человек задержаныVideo6 сентября, 01:30 • 14656 просмотра
Трамп подписал указ о санкциях против стран, удерживающих граждан США6 сентября, 02:02 • 3968 просмотра
«Германия твердо стоит на вашей стороне»: посол ФРГ в Украине Мартин Егер покинул пост6 сентября, 02:34 • 6892 просмотра
Зеленский пригласил Путина в Киев6 сентября, 04:40 • 8412 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
10:49 • 190 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto06:10 • 12797 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 41491 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 28873 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 52292 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Ляшко
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Славянск
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 36303 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 87613 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 35037 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 39525 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 40741 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Facebook
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор

Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака

Киев • УНН

 • 190 просмотра

7 сентября произойдет полное лунное затмение в знаке Рыб, что символизирует завершение этапов и начало нового. Это судьбоносный период, который раскроет скрытое и повлияет на события как личного, так и глобального масштаба.

Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака

В воскресенье, 7 сентября, мир накроет мощное лунное затмение в знаке Рыб, которое станет символом завершения старого и начала нового этапа. Этот период может стать судьбоносным, ведь он способен поднять на поверхность скрытые процессы, обострить эмоции и повлиять на события не только личного, но и глобального масштаба. Что нас ждет в период затмения - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Что несет с собой период затмений

Периоды затмений всегда считались судьбоносными. Это время, когда на поверхность выходят события, меняющие нашу жизнь, а иногда и весь ход истории. Затмение указывает на завершение старого и начало нового. Оно может выявить скрытое, заставить нас пересмотреть прошлое и заложить основу на следующие месяцы.

Каким будет это затмение

В воскресенье, 7 сентября, в 21:12 по киевскому времени произойдет полное лунное затмение в знаке Рыб.

Рыбы - последний знак зодиакального круга, а потому затмение здесь символизирует завершение этапов, подведение итогов и выход на новый уровень.

Всегда лунное затмение влияет на психику, подсознание и родовые связи. Оно открывает наши страхи, тайные переживания, родовые программы и делает подсознательное явным.

Рыбы - знак тайн, духовности и глубин. Поэтому мы можем увидеть:

  • разоблачение скрытого, в том числе тайных политических процессов;
    • усиление духовных поисков, интереса к астрологии, таро, мистическим практикам;
      • подъем религиозных тем, появление новых течений и сект, но и давление на эзотерику со стороны официальных структур.

        Как правильно провести затмение

        Перед затмением стоит освободиться от лишнего - и в пространстве, и в себе.

        • сделать генеральную уборку, избавиться от старых вещей;
          • написать на бумаге проблемы и сжечь его, символически отпуская старое;
            • принять душ, очиститься физически и энергетически;
              • отказаться от алкоголя и негативного контента, чтобы не поранить психику;
                • провести время в молитве, медитации, тишине.

                  После затмения хорошо закладывать новые привычки, которые будут формировать нашу жизнь в течение полугода. Потому что наши привычки создают характер, а характер - это и есть судьба.

                  До половины жертв на воде в Украине из-за алкоголя: медики назвали риски и дали советы25.07.25, 16:36 • 3959 просмотров

                  На что повлияет затмение в момент его наступления

                  В дни вокруг 7 сентября главный акцент будет на эмоциях и психике человека:

                  • уязвимость детей, пожилых людей, людей с тонкой психикой;
                    • повышенная тревожность, беспокойный сон, эмоциональные срывы;
                      • риски в медицинских процедурах — плановые операции лучше отложить.

                        Особое напряжение добавит квадратура Марса с Юпитером в гороскопе затмения. Это означает:

                        • напряженные отношения между лидерами крупных государств;
                          • вероятность осложнений в военных событиях и обострений в конфликтах;
                            • атмосферу противостояния и борьбы на глобальном уровне.

                              На что затмение будет влиять в течение следующих полугода

                              Анализ гороскопа затмения показывает его долговременный эффект:

                              • Спецслужбы и тайные структуры: усиление контроля, слежки, закулисные договоренности, которые станут явными лишь со временем.
                                • Эпидемии: возможен рост заболеваний, в том числе COVID-19, новые волны распространения инфекций.
                                  • Природные катаклизмы: землетрясения, наводнения, проблемы с водной стихией, химические аварии.
                                    • Миграция: пересмотр иммиграционных законов, закрытие или открытие границ, борьба с нелегальными мигрантами.
                                      • Религия и духовность: появление новых течений, усиление интереса к духовным практикам, но и ограничения или запреты со стороны официальных структур.
                                        • Мировая трансформация: ретроградные планеты формируют конфигурацию Парус (Плутон, Уран, Сатурн, Нептун). Это символизирует фундаментальное переформатирование мира, которое будет происходить тайно, а его последствия станут очевидными лишь в конце следующего года.

                                          Что негативного может принести затмение

                                          Затмение может принести эмоциональные кризисы, обострение психических расстройств; катастрофы, связанные с водой и землей; распространение эпидемий; давление и контроль со стороны властей и спецслужб; усиление напряженности в мировой политике и военной сфере.

                                          Что позитивного может дать затмение

                                          В то же время позитивными могут быть духовные открытия, откровения через сны, интуицию; усиление милосердия, благотворительности, заботы о ближних; возможность избавиться от вредных привычек и открыть новый цикл жизни; глубокую гармонию внутреннего мира, наполненность и веру; постепенное, но неизбежное формирование новых мировых структур.

                                          Страх и тревога: психолог объяснил разницу06.09.25, 10:39 • 1994 просмотра

                                          Вывод

                                          Лунное затмение 7 сентября в Рыбах - это момент большого очищения и одновременно начало глобальных трансформаций.

                                          Оно делает нас эмоционально уязвимыми, но именно в этой уязвимости скрыт шанс для духовного роста.

                                          Встретьте его спокойно, очистите свою жизнь от лишнего, позаботьтесь о гармонии и закладывайте новые привычки. Ведь этот период определит не только ближайшие полгода, но и будущие годы.

                                          Как лунное затмение 7 сентября повлияет на все знаки Зодиака

                                          Овны

                                          Для вас это затмение станет программой переосмысления. В течение ближайших месяцев вы будете зависеть от своего внутреннего состояния. Именно сейчас время обратить внимание на душевное и духовное развитие, завершить сложные процессы и поставить точку в давних трудностях. Возможны темы эмиграции: смена места жительства, получение документов, возвращение на родину. Также могут проявиться тайные враги или скрытые обстоятельства, но вы сможете открыть и свои внутренние ресурсы.

                                          Тельцы

                                          Для вас важно научиться открываться новому. Психика нуждается в гибкости, и тогда вы сможете привлечь новые идеи, проекты и технологии. Особенно удачно это для тех, кто работает в IT или в сфере торговли. В ближайшие полгода в вашу жизнь могут прийти новые друзья, единомышленники, партнеры, а старые отойдут. Командная работа и поддержка сообщества станут основой вашего успеха.

                                          В Украине доход топ-10 IT-компаний вырос всего на 1% за год - Opendatabot07.04.25, 15:37 • 8951 просмотр

                                          Близнецы

                                          Затмение подарит вам вдохновение поднять свой социальный уровень. Это может проявиться как карьерный рост, смена деятельности или новые возможности в бизнесе. Вы будете полны энергии, чтобы заявить о себе, стать более значимыми для окружающих. Ваша интуиция и вдохновение подскажут правильный путь, особенно в вопросах самозанятости или предпринимательства.

                                          Раки

                                          Для вас это затмение принесет сильное желание путешествий и поисков себя. В ближайшие полгода возможны дальние дороги, командировки или даже жизнь в нескольких странах одновременно. Для стабильности важно обновлять знания: обучение, преподавание, курсы принесут пользу и новые знакомства. Удачными могут быть отношения с иностранцами, а юридические вопросы будут решаться проще.

                                          Как обезопасить себя во время автопутешествия в отпуск: украинцам озвучили советы10.08.25, 16:39 • 6343 просмотра

                                          Львы

                                          Вы почувствуете сильный эмоциональный наплыв, когда избегать сложных вопросов станет невозможно. На первый план выйдут финансы: долги, кредиты, страховые или пассивные доходы. В течение полугода возможны глубокие трансформации, вызванные внешними обстоятельствами, где вам придется рисковать. Это непростой период, но именно через него вы сможете переродиться и укрепить свою финансовую основу.

                                          Девы

                                          Для вас затмение коснется темы партнерства. На первом месте будет личная жизнь: брак, отношения, гармония с любимым человеком. Это прекрасный период для того, чтобы узаконить союз, сделать предложение или создать семью. В бизнесе вы также сможете найти партнера, объединить силы и достичь большей гармонии в делах.

                                          Весы

                                          Это затмение подтолкнет вас к упорядочиванию жизни. Вы сможете серьезно заняться работой, коллективом и собственным здоровьем. В течение полугода возможны изменения в сфере деятельности, поиск нового места работы или усовершенствование условий в нынешнем. Прекрасное время для внедрения полезных привычек, занятий спортом и лечения. Все, что вы сделаете для своего здоровья сейчас, принесет хорошие результаты в дальнейшем.

                                          Скорпионы

                                          Для вас затмение откроет новый этап радости и творчества. Хочется праздников, культурных событий, отдыха и романтики. В ближайшие месяцы возможна любовь, яркие романы или даже рождение ребенка. Ваши дети также принесут больше радости. Главное — научиться радоваться мелочам и подходить творчески к любому делу. Это период вдохновения, когда хобби может стать источником большой поддержки.

                                          Стрельцы

                                          Это затмение эмоционально коснется вашего дома, места жительства и семьи. Возможны воспоминания детства, встречи со старыми друзьями, разговоры с родителями. Появится желание переезда или изменений в жилье. Для вас важно сосредоточиться на гармонии с родными и восстановлении семейных связей.

                                          Более миллиарда человек живут с психическими расстройствами: срочно нужны средства на лечение - ВОЗ02.09.25, 17:47 • 4007 просмотров

                                          Козероги

                                          У вас начнется период активного общения и информационного потока. В течение полугода вы будете много двигаться, путешествовать, участвовать во встречах, обучении, работе с документами. Это время успеха в сферах торговли, транспорта, коммуникаций. Возможно приобретение автомобиля.

                                          Актуальными будут отношения с братьями и сестрами, а также работа над гармонией в семье.

                                          Водолеи

                                          Для вас главным станет вопрос финансовой стабильности и независимости. Вы сможете найти новые источники дохода, правильно распорядиться инвестициями, значительно увеличить доходы. Это благоприятный период для расширения бизнеса, покупки земли или недвижимости. Важно также найти ресурсы для восстановления своей энергии — и материальной, и духовной.

                                          Рыбы

                                          Затмение произойдет именно в вашем знаке, и вы почувствуете его силу больше всего. Это время глубоких изменений, открытия своего "нового Я". У вас появится желание работать над стилем, образом, внешним видом, но самое главное — над своей внутренней индивидуальностью. Вы можете захотеть отделиться от других, найти собственную силу и самостоятельность. Это шанс начать новый мощный цикл в жизни.

                                          Павел Башинский

                                          Обществопубликации
                                          благотворительность