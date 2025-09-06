Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака

В воскресенье, 7 сентября, мир накроет мощное лунное затмение в знаке Рыб, которое станет символом завершения старого и начала нового этапа. Этот период может стать судьбоносным, ведь он способен поднять на поверхность скрытые процессы, обострить эмоции и повлиять на события не только личного, но и глобального масштаба. Что нас ждет в период затмения - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Что несет с собой период затмений

Периоды затмений всегда считались судьбоносными. Это время, когда на поверхность выходят события, меняющие нашу жизнь, а иногда и весь ход истории. Затмение указывает на завершение старого и начало нового. Оно может выявить скрытое, заставить нас пересмотреть прошлое и заложить основу на следующие месяцы.

Каким будет это затмение

В воскресенье, 7 сентября, в 21:12 по киевскому времени произойдет полное лунное затмение в знаке Рыб.

Рыбы - последний знак зодиакального круга, а потому затмение здесь символизирует завершение этапов, подведение итогов и выход на новый уровень.

Всегда лунное затмение влияет на психику, подсознание и родовые связи. Оно открывает наши страхи, тайные переживания, родовые программы и делает подсознательное явным.

Рыбы - знак тайн, духовности и глубин. Поэтому мы можем увидеть:

разоблачение скрытого, в том числе тайных политических процессов;

усиление духовных поисков, интереса к астрологии, таро, мистическим практикам;

подъем религиозных тем, появление новых течений и сект, но и давление на эзотерику со стороны официальных структур.

Как правильно провести затмение

Перед затмением стоит освободиться от лишнего - и в пространстве, и в себе.

сделать генеральную уборку, избавиться от старых вещей;

написать на бумаге проблемы и сжечь его, символически отпуская старое;

принять душ, очиститься физически и энергетически;

отказаться от алкоголя и негативного контента, чтобы не поранить психику;

провести время в молитве, медитации, тишине.

После затмения хорошо закладывать новые привычки, которые будут формировать нашу жизнь в течение полугода. Потому что наши привычки создают характер, а характер - это и есть судьба.

На что повлияет затмение в момент его наступления

В дни вокруг 7 сентября главный акцент будет на эмоциях и психике человека:

уязвимость детей, пожилых людей, людей с тонкой психикой;

повышенная тревожность, беспокойный сон, эмоциональные срывы;

риски в медицинских процедурах — плановые операции лучше отложить.

Особое напряжение добавит квадратура Марса с Юпитером в гороскопе затмения. Это означает:

напряженные отношения между лидерами крупных государств;

вероятность осложнений в военных событиях и обострений в конфликтах;

атмосферу противостояния и борьбы на глобальном уровне.

На что затмение будет влиять в течение следующих полугода

Анализ гороскопа затмения показывает его долговременный эффект:

Спецслужбы и тайные структуры: усиление контроля, слежки, закулисные договоренности, которые станут явными лишь со временем.

Эпидемии: возможен рост заболеваний, в том числе COVID-19, новые волны распространения инфекций.

Природные катаклизмы: землетрясения, наводнения, проблемы с водной стихией, химические аварии.

Миграция: пересмотр иммиграционных законов, закрытие или открытие границ, борьба с нелегальными мигрантами.

Религия и духовность: появление новых течений, усиление интереса к духовным практикам, но и ограничения или запреты со стороны официальных структур.

Мировая трансформация: ретроградные планеты формируют конфигурацию Парус (Плутон, Уран, Сатурн, Нептун). Это символизирует фундаментальное переформатирование мира, которое будет происходить тайно, а его последствия станут очевидными лишь в конце следующего года.

Что негативного может принести затмение

Затмение может принести эмоциональные кризисы, обострение психических расстройств; катастрофы, связанные с водой и землей; распространение эпидемий; давление и контроль со стороны властей и спецслужб; усиление напряженности в мировой политике и военной сфере.

Что позитивного может дать затмение

В то же время позитивными могут быть духовные открытия, откровения через сны, интуицию; усиление милосердия, благотворительности, заботы о ближних; возможность избавиться от вредных привычек и открыть новый цикл жизни; глубокую гармонию внутреннего мира, наполненность и веру; постепенное, но неизбежное формирование новых мировых структур.

Вывод

Лунное затмение 7 сентября в Рыбах - это момент большого очищения и одновременно начало глобальных трансформаций.

Оно делает нас эмоционально уязвимыми, но именно в этой уязвимости скрыт шанс для духовного роста.

Встретьте его спокойно, очистите свою жизнь от лишнего, позаботьтесь о гармонии и закладывайте новые привычки. Ведь этот период определит не только ближайшие полгода, но и будущие годы.

Как лунное затмение 7 сентября повлияет на все знаки Зодиака

Овны

Для вас это затмение станет программой переосмысления. В течение ближайших месяцев вы будете зависеть от своего внутреннего состояния. Именно сейчас время обратить внимание на душевное и духовное развитие, завершить сложные процессы и поставить точку в давних трудностях. Возможны темы эмиграции: смена места жительства, получение документов, возвращение на родину. Также могут проявиться тайные враги или скрытые обстоятельства, но вы сможете открыть и свои внутренние ресурсы.

Тельцы

Для вас важно научиться открываться новому. Психика нуждается в гибкости, и тогда вы сможете привлечь новые идеи, проекты и технологии. Особенно удачно это для тех, кто работает в IT или в сфере торговли. В ближайшие полгода в вашу жизнь могут прийти новые друзья, единомышленники, партнеры, а старые отойдут. Командная работа и поддержка сообщества станут основой вашего успеха.

Близнецы

Затмение подарит вам вдохновение поднять свой социальный уровень. Это может проявиться как карьерный рост, смена деятельности или новые возможности в бизнесе. Вы будете полны энергии, чтобы заявить о себе, стать более значимыми для окружающих. Ваша интуиция и вдохновение подскажут правильный путь, особенно в вопросах самозанятости или предпринимательства.

Раки

Для вас это затмение принесет сильное желание путешествий и поисков себя. В ближайшие полгода возможны дальние дороги, командировки или даже жизнь в нескольких странах одновременно. Для стабильности важно обновлять знания: обучение, преподавание, курсы принесут пользу и новые знакомства. Удачными могут быть отношения с иностранцами, а юридические вопросы будут решаться проще.

Львы

Вы почувствуете сильный эмоциональный наплыв, когда избегать сложных вопросов станет невозможно. На первый план выйдут финансы: долги, кредиты, страховые или пассивные доходы. В течение полугода возможны глубокие трансформации, вызванные внешними обстоятельствами, где вам придется рисковать. Это непростой период, но именно через него вы сможете переродиться и укрепить свою финансовую основу.

Девы

Для вас затмение коснется темы партнерства. На первом месте будет личная жизнь: брак, отношения, гармония с любимым человеком. Это прекрасный период для того, чтобы узаконить союз, сделать предложение или создать семью. В бизнесе вы также сможете найти партнера, объединить силы и достичь большей гармонии в делах.

Весы

Это затмение подтолкнет вас к упорядочиванию жизни. Вы сможете серьезно заняться работой, коллективом и собственным здоровьем. В течение полугода возможны изменения в сфере деятельности, поиск нового места работы или усовершенствование условий в нынешнем. Прекрасное время для внедрения полезных привычек, занятий спортом и лечения. Все, что вы сделаете для своего здоровья сейчас, принесет хорошие результаты в дальнейшем.

Скорпионы

Для вас затмение откроет новый этап радости и творчества. Хочется праздников, культурных событий, отдыха и романтики. В ближайшие месяцы возможна любовь, яркие романы или даже рождение ребенка. Ваши дети также принесут больше радости. Главное — научиться радоваться мелочам и подходить творчески к любому делу. Это период вдохновения, когда хобби может стать источником большой поддержки.

Стрельцы

Это затмение эмоционально коснется вашего дома, места жительства и семьи. Возможны воспоминания детства, встречи со старыми друзьями, разговоры с родителями. Появится желание переезда или изменений в жилье. Для вас важно сосредоточиться на гармонии с родными и восстановлении семейных связей.

Козероги

У вас начнется период активного общения и информационного потока. В течение полугода вы будете много двигаться, путешествовать, участвовать во встречах, обучении, работе с документами. Это время успеха в сферах торговли, транспорта, коммуникаций. Возможно приобретение автомобиля.

Актуальными будут отношения с братьями и сестрами, а также работа над гармонией в семье.

Водолеи

Для вас главным станет вопрос финансовой стабильности и независимости. Вы сможете найти новые источники дохода, правильно распорядиться инвестициями, значительно увеличить доходы. Это благоприятный период для расширения бизнеса, покупки земли или недвижимости. Важно также найти ресурсы для восстановления своей энергии — и материальной, и духовной.

Рыбы

Затмение произойдет именно в вашем знаке, и вы почувствуете его силу больше всего. Это время глубоких изменений, открытия своего "нового Я". У вас появится желание работать над стилем, образом, внешним видом, но самое главное — над своей внутренней индивидуальностью. Вы можете захотеть отделиться от других, найти собственную силу и самостоятельность. Это шанс начать новый мощный цикл в жизни.