11:50 • 28796 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 53724 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 96002 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 112212 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 62583 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 124887 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 46329 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 83086 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 52916 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 107709 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Более миллиарда человек живут с психическими расстройствами: срочно нужны средства на лечение - ВОЗ

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Более миллиарда человек в мире живут с психическими расстройствами, что обременяет национальные бюджеты здравоохранения. ВОЗ заявляет о недостаточном уровне инвестиций в эту сферу, который составляет лишь 2% национальных бюджетов.

Более миллиарда человек живут с психическими расстройствами: срочно нужны средства на лечение - ВОЗ

Показатели психических расстройств распространяются и обременяют национальные бюджеты здравоохранения. Европа в предотвращении проявлений и лечении делает больше, чем другие регионы мира. Но ВОЗ указывает - нужно срочно инвестировать больше.

Передает УНН со ссылкой на Politico и HealthNews.

Детали

В мире уже более миллиарда людей страдают от проблем, связанных с проявлениями расстройства психического здоровья. Соответствующие данные указаны в отчете Всемирной организации здравоохранения. Согласно общим выводам, инвестиции в сферу составляют лишь 2% национальных бюджетов здравоохранения. Это недостаточный уровень, который пока ставит медицинскую систему под угрозу.

По данным статистики, которую фиксирует ВОЗ, на борьбу с психическими расстройствами больше всех в мире тратят именно в Европе. Но уровень заболеваемости, по последним данным, все еще высок. Поэтому нужно срочно инвестировать больше, - отмечает специализированное учреждение, которое занимается проблемами здравоохранения.

Проблемы психического здоровья:

  • тревога;
    • депрессия;

      А также различные расстройства: психического развития, настроения, сна, а также ментальные проблемы, связанные с травмой и тем же стрессом.

      Все это распространено во всех странах и условиях, и все это влияет на людей разного возраста и уровня дохода. Эта общая проблема увеличивает расходы на здравоохранение и приводит к значительным экономическим потерям во всем мире.

      Данные по регионам мира относительно расходов на психическое здоровье

      В 2024 году расходы на психическое здоровье среди стран Европейского региона составили 51,76 доллара США на душу населения. Это значительно больше, чем любой другой регион мира.

      Европейские страны также значительную долю своего общего бюджета на психическое благополучие.

      Следующим по величине расходов является регион Америки.

      На психическое здоровье: 6,86 долларов США на душу населения.

      Сравнение средних показателей бюджетов стран Европы с регионами в мире: 4,5% против 2,1%.

      2,1 процента остается на том же уровне, что и в 2017 и 2020 годах, без каких-либо доказательств увеличения расходов на любом уровне дохода, сообщили журналистам в понедельник представители ВОЗ.

      - передает Politico ссылаясь на данные анализа.

      Итак, по новым результатам, которые отражены в двух отчетах — "Мировое психическое здоровье сегодня" и "Атлас психического здоровья 2024" - в некоторых сферах достигнут прогресс, однако существуют значительные пробелы. И они требуют решения.

      Комментарий

      Трансформация служб охраны психического здоровья является одной из самых актуальных проблем общественного здравоохранения. Инвестирование в психическое здоровье – это инвестиция в людей, сообщества и экономику. Это инвестиция, которой ни одна страна не может позволить себе пренебрегать. Каждое правительство и каждый лидер несут ответственность за срочные действия и обеспечение того, чтобы психиатрическая помощь рассматривалась не как привилегия, а как основополагающее право для всех

      - объясняет Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ.

      Напомним

      Психолог и консультант в методе когнитивно-поведенческой терапии Екатерина Кононова рассказала о ряде симптомов, среди которых

      • проблемы со сном;
        • потеря аппетита;
          • потеря интереса к вещам, которые приносили удовольствие;
            • чувство тревожности;
              • и другие

                из-за которых стоит обратиться за профессиональной помощью. Особенно, если эти симптомы беспокоят более двух недель.

                Игорь Тележников

                ЗдоровьеНовости Мира
                Всемирная организация здравоохранения
                Европа