Более миллиарда человек живут с психическими расстройствами: срочно нужны средства на лечение - ВОЗ

Показатели психических расстройств распространяются и обременяют национальные бюджеты здравоохранения. Европа в предотвращении проявлений и лечении делает больше, чем другие регионы мира. Но ВОЗ указывает - нужно срочно инвестировать больше.

Передает УНН со ссылкой на Politico и HealthNews.

Детали

В мире уже более миллиарда людей страдают от проблем, связанных с проявлениями расстройства психического здоровья. Соответствующие данные указаны в отчете Всемирной организации здравоохранения. Согласно общим выводам, инвестиции в сферу составляют лишь 2% национальных бюджетов здравоохранения. Это недостаточный уровень, который пока ставит медицинскую систему под угрозу.

По данным статистики, которую фиксирует ВОЗ, на борьбу с психическими расстройствами больше всех в мире тратят именно в Европе. Но уровень заболеваемости, по последним данным, все еще высок. Поэтому нужно срочно инвестировать больше, - отмечает специализированное учреждение, которое занимается проблемами здравоохранения.

Проблемы психического здоровья:

тревога;

депрессия;

А также различные расстройства: психического развития, настроения, сна, а также ментальные проблемы, связанные с травмой и тем же стрессом.

Все это распространено во всех странах и условиях, и все это влияет на людей разного возраста и уровня дохода. Эта общая проблема увеличивает расходы на здравоохранение и приводит к значительным экономическим потерям во всем мире.

Данные по регионам мира относительно расходов на психическое здоровье

В 2024 году расходы на психическое здоровье среди стран Европейского региона составили 51,76 доллара США на душу населения. Это значительно больше, чем любой другой регион мира.

Европейские страны также значительную долю своего общего бюджета на психическое благополучие.

Следующим по величине расходов является регион Америки.

На психическое здоровье: 6,86 долларов США на душу населения.

Сравнение средних показателей бюджетов стран Европы с регионами в мире: 4,5% против 2,1%.

2,1 процента остается на том же уровне, что и в 2017 и 2020 годах, без каких-либо доказательств увеличения расходов на любом уровне дохода, сообщили журналистам в понедельник представители ВОЗ. - передает Politico ссылаясь на данные анализа.

Итак, по новым результатам, которые отражены в двух отчетах — "Мировое психическое здоровье сегодня" и "Атлас психического здоровья 2024" - в некоторых сферах достигнут прогресс, однако существуют значительные пробелы. И они требуют решения.

Комментарий

Трансформация служб охраны психического здоровья является одной из самых актуальных проблем общественного здравоохранения. Инвестирование в психическое здоровье – это инвестиция в людей, сообщества и экономику. Это инвестиция, которой ни одна страна не может позволить себе пренебрегать. Каждое правительство и каждый лидер несут ответственность за срочные действия и обеспечение того, чтобы психиатрическая помощь рассматривалась не как привилегия, а как основополагающее право для всех - объясняет Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ.

Напомним

Психолог и консультант в методе когнитивно-поведенческой терапии Екатерина Кононова рассказала о ряде симптомов, среди которых

проблемы со сном;

потеря аппетита;

потеря интереса к вещам, которые приносили удовольствие;

чувство тревожности;

и другие

из-за которых стоит обратиться за профессиональной помощью. Особенно, если эти симптомы беспокоят более двух недель.