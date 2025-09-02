Понад мільярд людей живе з психічними розладами: терміново потрібні кошти на лікування - ВООЗ

Показники психічних розладів поширюються та обтяжують національні бюджети охорони здоров'я. Європа у запобіганні проявам та лікуванні робить більше, ніж інші регони світу. Але ВООЗ вказує - потрібно терміново інвестувати більше.

Передає УНН із посиланням на Politico та HealthNews.

Деталі

У світі вже понад мільярд людей страждають від проблем, які пов'язані з проявами розладу психічного здоров'я. Відповідні дані вказані у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Згідно з загальними висновками, інвестиції у сферу становлять лише 2% національних бюджетів охорони здоров'я. Це недостатній рівень, який поки що ставить медичну систему під загрозу.

За даними статистики, яку фіксує ВООЗ, на боротьбу з психічними розладами більше за всіх в світі витрачають саме у Європі. Але рівень захворюваності, за останніми даними, все ще високий. Тож потрібно терміново інвестувати більше, - зазначає спеціалізована установа, яка опікується проблемами охорони здоров'я.

Проблеми психічного здоров'я:

тривога;

депресія;

А також різні розлади: психічного розвитку, настрою, сну, а також ментальні проблеми, пов'язані з травмою і тим же стресом.

Все це поширено в усіх країнах та умовах, і все це впливає на людей різного віку та рівня доходу. Ця загальна проблема збільшує витрати на охорону здоров'я і призводять до значних економічних втрат у всьому світі.

Дані по регіонах світу щдо витрат на психічне здоров'я

У 2024 році витрати на психічне здоров'я серед країн Європейського регіону становили 51,76 долара США на душу населення. Це значно більше, ніж будь-який інший регіон світу.

Європейські країни також значну частку свого загального бюджету на психічне благополуччя.

Наступним за величиною витрат є регіон Америки.

На психічне здоров'я: 6,86 доларів США на душу населення.

Порівняння середніх показників бюджетів країн Європи з регіонами у світі: 4,5% проти 2,1%.

2,1 відсотка залишається на тому ж рівні, що й у 2017 та 2020 роках, без жодних доказів збільшення витрат на будь-якому рівні доходу, повідомили журналістам у понеділок представники ВООЗ. - передає Рolitico посилаючись на данні аналізу.

Отже за нові результати, які відображені у двох звітах — "Світове психічне здоров'я сьогодні" та "Атлас психічного здоров'я 2024" - у деяких сферах досягнуто прогресу, втім існують значні прогалини. І вони потребують вирішення.

Коментар

Трансформація служб охорони психічного здоров'я є однією з найактуальніших проблем громадського здоров'я. Інвестування в психічне здоров'я – це інвестиція в людей, громади та економіку. Це інвестиція, якою жодна країна не може дозволити собі нехтувати. Кожен уряд і кожен лідер несуть відповідальність за термінові дії та забезпечення того, щоб психіатрична допомога розглядалася не як привілей, а як основоположне право для всіх - пояснює Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральний директор ВООЗ.

Нагадаємо

Психологиня та консультантка в методі когнітивно-поведінкової терапії Катерина Кононова розповіла про низку симптомів, серед яких

проблеми зі сном;

втрата апетиту;

втрата інтересу до речей які приносили задоволення;

відчуття тривожності;

та інші

через які варто звернутися за професійною допомогою. Особливо, якщо ці симптоми турбують більше двох тижнів.