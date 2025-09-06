Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку

У неділю, 7 вересня, світ накриє потужне місячне затемнення у знаку Риб, яке стане символом завершення старого та початку нового етапу. Цей період може стати доленосним, адже він здатен підняти на поверхню приховані процеси, загострити емоції та вплинути на події не лише особистого, а й глобального масштабу. Що на нас чекає у період затемнення - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Що несе з собою період затемнень

Періоди затемнень завжди вважалися доленосними. Це час, коли на поверхню виходять події, що змінюють наше життя, а інколи й увесь хід історії. Затемнення вказує на завершення старого та початок нового. Воно може викрити приховане, змусити нас переглянути минуле й закласти основу на наступні місяці.

Яким буде це затемнення

У неділю, 7 вересня, о 21:12 за київським часом відбудеться повне місячне затемнення у знаку Риб.

Риби - останній знак зодіакального кола, а тому затемнення тут символізує завершення етапів, підбиття підсумків і вихід на новий рівень.

Завжди місячне затемнення впливає на психіку, підсвідомість і родові зв’язки. Воно відкриває наші страхи, таємні переживання, родові програми й робить підсвідоме явним.

Риби - знак таємниць, духовності й глибин. Тому ми можемо побачити:

викриття прихованого, у тому числі таємних політичних процесів;

посилення духовних пошуків, інтересу до астрології, таро, містичних практик;

піднесення релігійних тем, появу нових течій і сект, але й тиск на езотерику з боку офіційних структур.

Як правильно провести затемнення

Перед затемненням варто звільнитися від зайвого - і у просторі, і в собі.

зробити генеральне прибирання, позбавитися старих речей;

написати на папері проблеми й спалити його, символічно відпускаючи старе;

прийняти душ, очиститися фізично й енергетично;

відмовитися від алкоголю й негативного контенту, щоб не поранити психіку;

провести час у молитві, медитації, тиші.

Після затемнення добре закладати нові звички, які формуватимуть наше життя протягом пів року. Бо наші звички створюють характер, а характер - це і є доля.

На що вплине затемнення у момент його настання

У дні навколо 7 вересня головний акцент буде на емоціях і психіці людини:

уразливість дітей, літніх людей, людей із тонкою психікою;

підвищена тривожність, неспокійний сон, емоційні зриви;

ризики у медичних процедурах — планові операції краще відкласти.

Особливу напругу додасть квадратура Марса з Юпітером у гороскопі затемнення. Це означає:

напружені стосунки між лідерами великих держав;

ймовірність ускладнень у військових подіях і загострень у конфліктах;

атмосферу протистояння й боротьби на глобальному рівні.

На що затемнення впливатиме протягом наступних пів року

Аналіз гороскопу затемнення показує його довготривалий ефект:

Спецслужби й таємні структури: посилення контролю, стеження, закулісні домовленості, які стануть явними лише з часом.

Епідемії: можливе зростання захворювань, у тому числі COVID-19, нові хвилі поширення інфекцій.

Природні катаклізми: землетруси, повені, проблеми з водною стихією, хімічні аварії.

Міграція: перегляд імміграційних законів, закриття або відкриття кордонів, боротьба з нелегальними мігрантами.

Релігія та духовність: поява нових течій, підсилення інтересу до духовних практик, але й обмеження чи заборони з боку офіційних структур.

Світова трансформація: ретроградні планети формують конфігурацію Парус (Плутон, Уран, Сатурн, Нептун). Це символізує фундаментальне переформатування світу, яке відбуватиметься таємно, а його наслідки стануть очевидними лише наприкінці наступного року.

Що негативного може принести затемнення

Затемнення може принести емоційні кризи, загострення психічних розладів; катастрофи, пов’язані з водою та землею; поширення епідемій; тиск і контроль з боку влади й спецслужб; посилення напруженості у світовій політиці й військовій сфері.

Що позитивного може дати затемнення

Водночас позитивними можуть бути духовні відкриття, одкровення через сни, інтуїцію; посилення милосердя, благодійності, турботи про ближніх; можливість позбутися шкідливих звичок і відкрити новий цикл життя; глибоку гармонію внутрішнього світу, наповненість і віру; поступове, але неминуче формування нових світових структур.

Висновок

Місячне затемнення 7 вересня у Рибах - це момент великого очищення й водночас початок глобальних трансформацій.

Воно робить нас емоційно вразливими, але саме в цій уразливості прихований шанс для духовного зростання.

Зустріньте його спокійно, очистіть своє життя від зайвого, подбайте про гармонію й закладайте нові звички. Адже цей період визначить не лише найближчі пів року, а й майбутні роки.

Як місячне затемнення 7 вересня вплине на всі знаки Зодіаку

Овни

Для вас це затемнення стане програмою переосмислення. Протягом найближчих місяців ви будете залежати від свого внутрішнього стану. Саме зараз час звернути увагу на душевний і духовний розвиток, завершити складні процеси й поставити крапку в давніх труднощах. Можливі теми еміграції: зміна місця проживання, отримання документів, повернення на батьківщину. Також можуть проявитися таємні вороги чи приховані обставини, але ви зможете відкрити й свої внутрішні ресурси.

Тельці

Для вас важливо навчитися відкриватися новому. Психіка потребує гнучкості, і тоді ви зможете притягнути нові ідеї, проекти й технології. Особливо вдало це для тих, хто працює в IT або у сфері торгівлі. У найближчі пів року у ваше життя можуть прийти нові друзі, однодумці, партнери, а старі відійдуть. Командна робота й підтримка спільноти стануть основою вашого успіху.

Близнюки

Затемнення подарує вам натхнення підняти свій соціальний рівень. Це може проявитися як кар’єрний ріст, зміна діяльності чи нові можливості в бізнесі. Ви будете сповнені енергії, щоб заявити про себе, стати більш значущими для оточення. Ваша інтуїція й натхнення підкажуть правильний шлях, особливо в питаннях самозайнятості чи підприємництва.

Раки

Для вас це затемнення принесе сильне бажання подорожей і пошуків себе. У найближчі пів року можливі далекі дороги, відрядження чи навіть життя в кількох країнах одночасно. Для стабільності важливо оновлювати знання: навчання, викладання, курси принесуть користь і нові знайомства. Вдалими можуть бути стосунки з іноземцями, а юридичні питання вирішуватимуться простіше.

Леви

Ви відчуєте сильний емоційний наплив, коли уникати складних питань стане неможливо. На перший план вийдуть фінанси: борги, кредити, страхові чи пасивні доходи. Протягом пів року можливі глибокі трансформації, викликані зовнішніми обставинами, де вам доведеться ризикувати. Це непростий період, але саме через нього ви зможете переродитися й зміцнити свою фінансову основу.

Діви

Для вас затемнення торкнеться теми партнерства. На першому місці буде особисте життя: шлюб, стосунки, гармонія з коханою людиною. Це чудовий період для того, щоб узаконити союз, зробити пропозицію чи створити сім’ю. У бізнесі ви також зможете знайти партнера, об’єднати сили й досягти більшої гармонії у справах.

Терези

Це затемнення підштовхне вас до впорядкування життя. Ви зможете серйозно зайнятися роботою, колективом і власним здоров’ям. Протягом пів року можливі зміни у сфері діяльності, пошук нового місця праці чи вдосконалення умов у теперішньому. Чудовий час для впровадження корисних звичок, занять спортом і лікування. Усе, що ви зробите для свого здоров’я зараз, принесе гарні результати надалі.

Скорпіони

Для вас затемнення відкриє новий етап радості й творчості. Хочеться свят, культурних подій, відпочинку й романтики. У найближчі місяці можливе кохання, яскраві романи чи навіть народження дитини. Ваші діти також принесуть більше радості. Головне — навчитися радіти дрібницям і підходити творчо до будь-якої справи. Це період натхнення, коли хобі може стати джерелом великої підтримки.

Стрільці

Це затемнення емоційно торкнеться вашого дому, місця проживання й родини. Можливі спогади дитинства, зустрічі зі старими друзями, розмови з батьками. З’явиться бажання переїзду чи змін у житлі. Для вас важливо зосередитися на гармонії з рідними та відновленні сімейних зв’язків.

Козероги

У вас почнеться період активного спілкування й інформаційного потоку. Протягом пів року ви будете багато рухатися, подорожувати, брати участь у зустрічах, навчанні, роботі з документами. Це час успіху у сферах торгівлі, транспорту, комунікацій. Можливе придбання автомобіля.

Актуальними будуть стосунки з братами й сестрами, а також робота над гармонією в родині.

Водолії

Для вас головним стане питання фінансової стабільності й незалежності. Ви зможете знайти нові джерела доходу, правильно розпорядитися інвестиціями, значно збільшити прибутки. Це сприятливий період для розширення бізнесу, купівлі землі чи нерухомості. Важливо також знайти ресурси для відновлення своєї енергії — і матеріальної, і духовної.

Риби

Затемнення відбудеться саме у вашому знаку, і ви відчуєте його силу найбільше. Це час глибоких змін, відкриття свого "нового Я". У вас з’явиться бажання працювати над стилем, образом, зовнішнім виглядом, але найголовніше — над своєю внутрішньою індивідуальністю. Ви можете захотіти відокремитися від інших, знайти власну силу й самостійність. Це шанс почати новий потужний цикл у житті.