Не обійдеться без гроз: яка погода буде в Україні сьогодні
Київ • УНН
Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів по всій Україні, крім Закарпаття, де можливий короткочасний дощ та гроза. Температура вдень становитиме 21-26°, на півдні до 29°.
У неділю, 7 вересня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Короткочасний дощ і гроза можливі лише місцями на Закарпатті. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів, лише на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман.
Температура вдень 21-26°, на півдні країни до 29°.
На Київщині та в столиці мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вдень 21-26°; у Києві вдень 22-24°.
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку 06.09.25, 12:49 • 62731 перегляд