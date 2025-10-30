Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Киев • УНН
После массированной атаки рф на Прикарпатье поврежден объект критической инфраструктуры, два домохозяйства получили незначительные повреждения. В Ладыжине Винницкой области из-за атаки возникли перебои со светом, водой и теплом.
Винницкая и Ивано-Франковская области сегодня подверглись массированному удару рф, враг атаковал критическую инфраструктуру, в Винницкой области известно о 5 пострадавших, в том числе ребенке, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом, сообщили местные власти в четверг, пишет УНН.
Ивано-Франковская область
"На рассвете враг нанес массированный удар по объекту критической инфраструктуры Прикарпатья. Работали Силы противовоздушной обороны. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Сейчас известно о двух домохозяйствах, которые получили незначительные повреждения", - сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в соцсетях.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив добавил при этом в соцсетях, что "на территории громады все спокойно. Повреждений нет. Водоснабжение и включение теплоснабжения без перебоев. Что касается света, то возможны почасовые отключения".
Винницкая область
"Винницкая область сегодня оказалась под массированной вражеской атакой. В результате попаданий есть повреждения гражданской и критической инфраструктуры, жилых домов, транспортных средств. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения - 4 взрослых легкой и средней степеней тяжести и 1 ребенок 7 лет, который находится в тяжелом состоянии", - сообщила первая заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная в соцсетях.
По ее словам, сейчас происходит тушение пожаров.
"Постепенно восстанавливаем электроснабжение в области", - указала Заболотная.
В Ладыжине секретарь городского совета Александр Коломиец после атаки рф сообщил о перебоях с теплом, светом и водой.
"Провели комиссию ТЭБ. Все соответствующие службы получили поручения осуществить мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе. Обеспечивается запуск междомовых колонок водоснабжения, организуется подвоз технической воды; готовится к запуску альтернативная система теплоснабжения", - указал Коломиец в соцсетях.
"Ожидаем возобновления электроснабжения после отбоя", - добавил он.
По его словам, в городе "садики сегодня не будут работать".
Напомним
российские оккупанты 30 октября атаковали ТЭС в разных регионах Украины, о чем сообщили в энергокомпании ДТЭК.