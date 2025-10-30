Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Київ • УНН
Після масованої атаки РФ на Прикарпатті пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, два домогосподарства зазнали незначних ушкоджень. У Ладижині Вінницької області через атаку виникли перебої зі світлом, водою та теплом.
Вінницька та Івано-Франківська область сьогодні зазнали масованого удару рф, ворог атакував критичну інфраструктуру, на Вінниччині відомо про 5 постраждалих, у тому числі дитину, у Ладижині - перебої зі світло, водою та теплом, повідомила місцева влада у четвер, пише УНН.
Івано-Франківська область
"На світанку ворог завдав масованого удару по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття. Працювали Сили протиповітряної оборони. На цей час інформації про постраждалих не надходило. Наразі відомо про два домогосподарства, що зазнали незначних ушкоджень", - повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у соцмережах.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків додав при цьому у соцмережах, що "на території громади все спокійно. Пошкоджень нема. Водопостачання і включення теплопостачання без перебоїв. Щодо світла, то можливі погодинні відключення".
Вінницька область
"Вінниччина сьогодні опинилася під масованою ворожою атакою. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. На жаль, маємо постраждалих серед цивільного населення - 4 дорослих легкої та середньої ступенів тяжкості та 1 дитина 7 років, яка у важкому стані", - повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна у соцмережах.
З її слів, наразі відбувається гасіння пожеж.
"Поступово відновлюємо електропостачання в області", - вказала Заболотна.
У Ладижині секретар міської ради Олександр Коломієць після атаки рф повідомив про перебої з теплом, світлом і водою.
"Провели комісію ТЕБ. Усі відповідні служби отримали доручення здійснити заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті. Забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання, організовується підвіз технічної води; готується до запуску альтернативна система теплопостачання", - зазначив Коломієць у соцмережах.
"Очікуємо на поновлення електропостачання після відбою", - додав він.
З його слів, у місті "садочки сьогодні не працюватимуть".
Нагадаємо
російські окупанти 30 жовтня атакували ТЕС в різних регіонах України, про що повідомили в енергокомпанії ДТЕК.