Масована атака рф на Україну 30 жовтня: в різних регіонах пошкоджені об'єкти ДТЕК, серед них - ТЕС
Київ • УНН
30 жовтня російські окупанти атакували теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання. Це вже третя масована атака на ТЕС компанії за жовтень, загалом їх обстріляли понад 210 разів з початку вторгнення.
російські окупанти 30 жовтня атакували теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
В результаті атаки було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Спеціалісти працюють над усуненням наслідків атаки.
Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень
Там додали, що всього з початку повномасштабного російського вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що 30 жовтня в усіх регіонах України з 08:00 до 19:00 діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.