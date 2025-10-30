В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго
Київ • УНН
В усіх регіонах України з 08:00 до 19:00 діють графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Це стало наслідком масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру - у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання
Час і обсяг обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень: з 08:00 до 19:00 – обсягом від 1 черги до 2 черг;
- графіки обмеження потужності: з 08:00 до 19:00 – для промислових споживачів.
Графік відключень за вашою адресою радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.
У Міненерго підтвердили, що у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.
"росія продовжує енергетичний терор. Уночі енергосистема України зазнала чергової масованої комбінованої атаки ракетами та дронами. Внаслідок удару зафіксовано нові пошкодження енергетичної інфраструктури. Відновлювальні роботи розпочнуться, щойно це дозволить безпекова ситуація", - зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.
