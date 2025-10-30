$42.080.01
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго

Київ • УНН

 • 2546 перегляди

В усіх регіонах України з 08:00 до 19:00 діють графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Це стало наслідком масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго

В усіх регіонах України з 08:00 до 19:00 діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомили в Укренерго та Міненерго у четвер, пише УНН.

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру - у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання

- повідомили в Укренерго.

Час і обсяг обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень: з 08:00 до 19:00 – обсягом від 1 черги до 2 черг;
    • графіки обмеження потужності: з 08:00 до 19:00 – для промислових споживачів.

      Графік відключень за вашою адресою радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго.

      У Міненерго підтвердили, що у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

      "росія продовжує енергетичний терор. Уночі енергосистема України зазнала чергової масованої комбінованої атаки ракетами та дронами. Внаслідок удару зафіксовано нові пошкодження енергетичної інфраструктури. Відновлювальні роботи розпочнуться, щойно це дозволить безпекова ситуація", - зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.

      Юлія Шрамко

      СуспільствоЕкономіка
      Графіки відключень електроенергії
      Енергетика
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Електроенергія
      Міністерство енергетики України
      Укренерго
      Україна