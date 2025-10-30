$42.080.01
06:13
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
01:44
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
29 октября, 11:54
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзивы
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго

Киев • УНН

 188 просмотра

Во всех регионах Украины с 08:00 до 19:00 действуют графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это стало следствием массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.

Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго

Во всех регионах Украины с 08:00 до 19:00 действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщили в Укрэнерго и Минэнерго в четверг, пишет УНН.

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру - во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления

- сообщили в Укрэнерго.

Время и объем ограничений будут следующими:

  • графики почасовых отключений: с 08:00 до 19:00 – объемом от 1 очереди до 2 очередей;
    • графики ограничения мощности: с 08:00 до 19:00 – для промышленных потребителей.

      График отключений по вашему адресу советуют узнавать на официальных страницах облэнерго.

      В Минэнерго подтвердили, что во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.

      "россия продолжает энергетический террор. Ночью энергосистема Украины подверглась очередной массированной комбинированной атаке ракетами и дронами. В результате удара зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы начнутся, как только это позволит ситуация с безопасностью", - отметила министр энергетики Светлана Гринчук.

      Массированная ракетно-дроновая атака вызвала аварийные отключения электроэнергии в Украине30.10.25, 07:37

      Юлия Шрамко

      ОбществоЭкономика
      Графики отключений электроэнергии
      Энергетика
      Война в Украине
      Отключение света
      Электроэнергия
      Министерство энергетики Украины
      Укрэнерго
      Украина