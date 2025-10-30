Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго
Киев • УНН
Во всех регионах Украины с 08:00 до 19:00 действуют графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это стало следствием массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру - во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления
Время и объем ограничений будут следующими:
- графики почасовых отключений: с 08:00 до 19:00 – объемом от 1 очереди до 2 очередей;
- графики ограничения мощности: с 08:00 до 19:00 – для промышленных потребителей.
График отключений по вашему адресу советуют узнавать на официальных страницах облэнерго.
В Минэнерго подтвердили, что во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.
"россия продолжает энергетический террор. Ночью энергосистема Украины подверглась очередной массированной комбинированной атаке ракетами и дронами. В результате удара зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы начнутся, как только это позволит ситуация с безопасностью", - отметила министр энергетики Светлана Гринчук.
