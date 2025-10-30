Массированная атака рф на Украину 30 октября: в разных регионах повреждены объекты ДТЭК, среди них - ТЭС
Киев • УНН
30 октября российские оккупанты атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование. Это уже третья массированная атака на ТЭС компании за октябрь, в общей сложности их обстреляли более 210 раз с начала вторжения.
российские оккупанты 30 октября атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
В результате атаки было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций. Специалисты работают над устранением последствий атаки.
Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь
Там добавили, что всего с начала полномасштабного российского вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 210 раз.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что 30 октября во всех регионах Украины с 08:00 до 19:00 действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.