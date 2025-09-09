Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на 9 сентября
Киев • УНН
9 сентября в Украине ожидается теплая погода с кратковременными дождями и грозами, особенно на Западе. Температура воздуха будет колебаться от +18°С до +29°С.
Во вторник, 9 сентября, погода в Украине будет достаточно теплой. Однако местами возможны дожди с грозами. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Согласно прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. В западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. В Карпатах местами пройдет значительный дождь.
Утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.
Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем составит +21…+26°С, в южных областях пригреет до +29°С, на Западе страны прогнозируют +18…+23°С.
В столице и на Киевщине 9 сентября будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, по области - днем с грозой.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киевской области днем составит +21…+26°С. В Киеве днем воздух прогреется до +24…+26°С.
