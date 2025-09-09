Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на 9 сентября

$41.220.13
8 сентября, 17:31 • 11860 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 21509 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 25187 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 22334 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 43310 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 25489 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 26564 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26675 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 27276 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 30256 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Эксклюзивы
Определены приоритеты на 2026 год: Зеленский провел совещание со Шмыгалем8 сентября, 17:47 • 2686 просмотра
Что заставляет есть больше сахара? Ученые обнаружили неожиданную причину8 сентября, 17:48 • 5624 просмотра
Навроцкий заявил о «разных взглядах» с Науседой относительно членства Украины в ЕС8 сентября, 20:07 • 8380 просмотра
Немецкий Rheinmetall в этом году предоставит Украине системы защиты от дронов Skyranger8 сентября, 21:17 • 2928 просмотра
Растет число заявлений о предоставлении убежища от украинцев в ЕСPhoto22:29 • 5934 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 25179 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 23771 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 78000 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 60469 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 61380 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Андрій Єрмак
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Франция
Белая Церковь
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 13168 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 13232 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 78000 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 40899 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 44817 просмотра
Фейковые новости
9К720 Искандер
Financial Times
Шахед-136
Хранитель

Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на 9 сентября

Киев • УНН

 • 80 просмотра

9 сентября в Украине ожидается теплая погода с кратковременными дождями и грозами, особенно на Западе. Температура воздуха будет колебаться от +18°С до +29°С.

Украину накроют дожди с грозами: прогноз погоды на 9 сентября

Во вторник, 9 сентября, погода в Украине будет достаточно теплой. Однако местами возможны дожди с грозами. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. В западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. В Карпатах местами пройдет значительный дождь.

Утром на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем составит +21…+26°С, в южных областях пригреет до +29°С, на Западе страны прогнозируют +18…+23°С.

В столице и на Киевщине 9 сентября будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, по области - днем с грозой.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области днем составит +21…+26°С. В Киеве днем воздух прогреется до +24…+26°С.

Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре02.09.25, 08:50 • 88820 просмотров

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Киевская область
Закарпатская область
Прикарпатье
Карпатские горы
Украина
Киев