Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на 9 вересня
Київ • УНН
9 вересня в Україні очікується тепла погода з короткочасними дощами та грозами, особливо на Заході. Температура повітря коливатиметься від +18°С до +29°С.
У вівторок, 9 вересня, погода в Україні буде досить теплою. Проте подекуди можливі дощі з грозами. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями. У західних областях очікуються короткочасні дощі, грози. У Карпатах подекуди пройде значний дощ.
Вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.
Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вдень становитиме +21…+26°С, у південних областях пригріє до +29°С, на Заході країни прогнозують +18…+23°С.
У столиці та на Київщині 9 вересня буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ, по області - вдень з грозою.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура повітря у Київській області вдень становитиме +21…+26°С. У Києві вдень повітря прогріється до +24…+26°С.
