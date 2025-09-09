$41.220.13
8 вересня, 17:31 • 11702 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 21104 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 24918 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 22167 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 43170 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 25454 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 26535 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26661 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27259 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30245 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на 9 вересня

Київ • УНН

 • 24 перегляди

9 вересня в Україні очікується тепла погода з короткочасними дощами та грозами, особливо на Заході. Температура повітря коливатиметься від +18°С до +29°С.

Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на 9 вересня

У вівторок, 9 вересня, погода в Україні буде досить теплою. Проте подекуди можливі дощі з грозами. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні буде хмарно з проясненнями. У західних областях очікуються короткочасні дощі, грози. У Карпатах подекуди пройде значний дощ.

Вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +21…+26°С, у південних областях пригріє до +29°С, на Заході країни прогнозують +18…+23°С.

У столиці та на Київщині 9 вересня буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ, по області - вдень з грозою.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у Київській області вдень становитиме +21…+26°С. У Києві вдень повітря прогріється до +24…+26°С.

Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні02.09.25, 08:50 • 88819 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Київська область
Закарпатська область
Прикарпаття
Карпати
Україна
Київ