Дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на День Независимости
Киев • УНН
24 августа в Украине ожидается переменчивая погода с дождями и грозами во многих областях. Температура воздуха днем составит +21…+26 градусов, на юге и востоке до +30.
24 августа, в День Независимости, в Украине ожидается переменчивая погода. Во многих областях ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в северных и западных регионах будет преобладать облачная погода с осадками.
Дожди и местами грозы накроют Киевщину, Житомирщину, Волынь, Львовщину и Прикарпатье. На западе возможны локальные ливни
В центральных областях также пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На востоке и юге сохранится теплая погода с прояснениями, однако в отдельных районах ожидаются осадки.
Температура воздуха днем составит +21…+26 градусов, на юге и востоке местами до +30. В Карпатах - прохладнее, около +17…+20.
Мощный сейсмический толчок магнитудой 7 баллов зафиксировали на антарктической станции "Академик Вернадский"22.08.25, 19:28 • 4120 просмотров