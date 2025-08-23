Дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на День Независимости

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Эксклюзив
07:20 • 17111 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 16873 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 18477 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 12599 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 34005 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 29705 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 25993 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25023 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24594 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13780 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.8м/с
47%
744мм
Популярные новости
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев23 августа, 03:12 • 14958 просмотра
После выполнения боевого задания погиб пилот МиГ-29 Сергей Бондарь23 августа, 04:55 • 8078 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 16141 просмотра
Ночная атака рф дронами: что известно о последствияхPhotoVideo07:59 • 7316 просмотра
Китай выразил готовность направить войска в Украину в рамках миротворческой миссии - СМИ09:52 • 6784 просмотра
публикации
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
07:20 • 17111 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 16259 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 18477 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 23311 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 34005 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Ким Чен Ын
Элдридж Колби
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Крым
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 25993 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 16596 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 18587 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 21337 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 28973 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
КАБ-500
КАБ-250
Микоян МиГ-29
Доллар США

Дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на День Независимости

Киев • УНН

 • 60 просмотра

24 августа в Украине ожидается переменчивая погода с дождями и грозами во многих областях. Температура воздуха днем составит +21…+26 градусов, на юге и востоке до +30.

Дожди и грозы: синоптики дали прогноз погоды на День Независимости

24 августа, в День Независимости, в Украине ожидается переменчивая погода. Во многих областях ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в северных и западных регионах будет преобладать облачная погода с осадками.

Дожди и местами грозы накроют Киевщину, Житомирщину, Волынь, Львовщину и Прикарпатье. На западе возможны локальные ливни

- говорится в сообщении.

В центральных областях также пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. На востоке и юге сохранится теплая погода с прояснениями, однако в отдельных районах ожидаются осадки.

Температура воздуха днем составит +21…+26 градусов, на юге и востоке местами до +30. В Карпатах - прохладнее, около +17…+20.

Мощный сейсмический толчок магнитудой 7 баллов зафиксировали на антарктической станции "Академик Вернадский"22.08.25, 19:28 • 4120 просмотров

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
Львовская область
Житомирская область
Киевская область
Волынская область
Прикарпатье
Карпатские горы
Украина
Львов
Киев