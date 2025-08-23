Дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на День Незалежності

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
07:20 • 16976 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 16751 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 18349 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 12533 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 33913 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 29690 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 25954 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25019 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24590 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13777 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.8м/с
47%
744мм
Популярнi новини
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців23 серпня, 03:12 • 14958 перегляди
Після виконання бойового завдання загинув пілот МіГ-29 Сергій Бондар23 серпня, 04:55 • 8078 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 16141 перегляди
Нічна атака рф дронами: що відомо про наслідкиPhotoVideo07:59 • 7316 перегляди
Китай висловив готовність направити війська в Україну в межах миротворчої місії - ЗМІ09:52 • 6784 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
07:20 • 16977 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 16143 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 18349 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 23258 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 33914 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Кім Чен Ин
Елбридж Колбі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Крим
Київська область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 25955 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 16566 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 18559 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 21313 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 28953 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
КАБ-500
КАБ-250
МіГ-29
Долар США

Дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на День Незалежності

Київ • УНН

 • 10 перегляди

24 серпня в Україні очікується мінлива погода з дощами та грозами в багатьох областях. Температура повітря вдень становитиме +21…+26 градусів, на півдні та сході до +30.

Дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на День Незалежності

24 серпня, у День Незалежності,  в Україні очікується мінлива погода. У багатьох областях очікуюються дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у північних та західних регіонах переважатиме хмарна погода з опадами.

Дощі та місцями грози накриють Київщину, Житомирщину, Волинь, Львівщину та Прикарпаття. На заході можливі локальні зливи

- йдеться у повідомленні.

У центральних областях також пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. На сході та півдні утримається тепла погода з проясненнями, проте в окремих районах очікують опади.

Температура повітря вдень становитиме +21…+26 градусів, на півдні та сході місцями до +30. У Карпатах - прохолодніше, близько +17…+20.

Потужний сейсмічний поштовх магнітудою 7 балів зафіксували на антарктичній станції "Академік Вернадський"22.08.25, 19:28 • 4112 переглядiв

Ольга Розгон

Погода та довкілля
Львівська область
Житомирська область
Київська область
Волинська область
Прикарпаття
Карпати
Україна
Львів
Київ