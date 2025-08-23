Дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на День Незалежності
Київ • УНН
24 серпня в Україні очікується мінлива погода з дощами та грозами в багатьох областях. Температура повітря вдень становитиме +21…+26 градусів, на півдні та сході до +30.
24 серпня, у День Незалежності, в Україні очікується мінлива погода. У багатьох областях очікуюються дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що у північних та західних регіонах переважатиме хмарна погода з опадами.
Дощі та місцями грози накриють Київщину, Житомирщину, Волинь, Львівщину та Прикарпаття. На заході можливі локальні зливи
У центральних областях також пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. На сході та півдні утримається тепла погода з проясненнями, проте в окремих районах очікують опади.
Температура повітря вдень становитиме +21…+26 градусів, на півдні та сході місцями до +30. У Карпатах - прохолодніше, близько +17…+20.
Потужний сейсмічний поштовх магнітудою 7 балів зафіксували на антарктичній станції "Академік Вернадський"22.08.25, 19:28 • 4112 переглядiв