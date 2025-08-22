$41.220.16
Ексклюзив
15:16 • 4230 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
14:47 • 5054 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
14:39 • 4936 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
14:30 • 6822 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
13:07 • 10783 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
12:16 • 10034 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 15617 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 17521 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 12405 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 13294 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Потужний сейсмічний поштовх магнітудою 7 балів зафіксували на антарктичній станції "Академік Вернадський"

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" зафіксували землетрус магнітудою 7 балів у протоці Дрейка. Поштовх стався 21 серпня, викликавши загрозу цунамі.

Потужний сейсмічний поштовх магнітудою 7 балів зафіксували на антарктичній станції "Академік Вернадський"

Землетрус стався у протоці Дрейка між Південною Америкою та Антарктидою, його зафіксували обладнанням на українській арктичній станції, ввечері 21 серпня.

Передає УНН із посиланням на Vernadsky Research Base.

Деталі

Українські полярники виявили землетрус за допомогою сейсмоакустичного обладнання станції "Вернадського". Припливну хвилю від поштовху зафіксували мареографи на "Вернадському". Поштовх стався 21 серпня о 23:16 (в Україні була 5-т година ранку, 22 серпня). Зазначено, що сам поштовх дослідники по відчули. 

Сильний землетрус стався поблизу узбережжя Мексики11.08.25, 09:58 • 3394 перегляди

Довідка

Осередок знаходився на глибині 14 км, а магнітуда становила 7 (за шкалою Ріхтера). Стрічка аналогового мареографа вказує, що перша хвиля цунамі дійшла до острова о першій ночі 22 серпня за місцевим часом. Амплітуда становила лише близько 20 см. Відлуння в акваторії тривали ще 5 годин.

Сейсмоакустичні вимірювання на станції "Вернадського" тривають з 2000 року.

Дають змогу:

  • п️ідтверджувати й уточнювати параметри землетрусів, визначені іншими сейсмологічними мережами;
    • а️налізувати зв'язки між тектонічною активністю різних регіонів, зокрема в контексті глобальної сейсмічності;
      • у️досконалювати глобальні моделі розповсюдження сейсмічних хвиль, які використовують в прогнозах цунамі та стихійних лих.

        Доповнення

        Такі землетруси відносять до руйнівних, тому наприклад, у Чилі, вже оголошено загрозу цунамі.

        Землетрус магнітудою 5,8 в Індонезії: понад 400 постраждалих та пошкоджена церква17.08.25, 12:54 • 4190 переглядiв

        Ігор Тележніков

        Новини СвітуПогода та довкілля
        Антарктида
        Чилі
        Південна Америка
        Україна