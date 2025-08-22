Потужний сейсмічний поштовх магнітудою 7 балів зафіксували на антарктичній станції "Академік Вернадський"

Землетрус стався у протоці Дрейка між Південною Америкою та Антарктидою, його зафіксували обладнанням на українській арктичній станції, ввечері 21 серпня.

Деталі

Українські полярники виявили землетрус за допомогою сейсмоакустичного обладнання станції "Вернадського". Припливну хвилю від поштовху зафіксували мареографи на "Вернадському". Поштовх стався 21 серпня о 23:16 (в Україні була 5-т година ранку, 22 серпня). Зазначено, що сам поштовх дослідники по відчули.

Довідка

Осередок знаходився на глибині 14 км, а магнітуда становила 7 (за шкалою Ріхтера). Стрічка аналогового мареографа вказує, що перша хвиля цунамі дійшла до острова о першій ночі 22 серпня за місцевим часом. Амплітуда становила лише близько 20 см. Відлуння в акваторії тривали ще 5 годин.

Сейсмоакустичні вимірювання на станції "Вернадського" тривають з 2000 року.

Дають змогу:

п️ідтверджувати й уточнювати параметри землетрусів, визначені іншими сейсмологічними мережами;

а️налізувати зв'язки між тектонічною активністю різних регіонів, зокрема в контексті глобальної сейсмічності;

у️досконалювати глобальні моделі розповсюдження сейсмічних хвиль, які використовують в прогнозах цунамі та стихійних лих.

Доповнення

Такі землетруси відносять до руйнівних, тому наприклад, у Чилі, вже оголошено загрозу цунамі.

