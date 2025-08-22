Мощный сейсмический толчок магнитудой 7 баллов зафиксировали на антарктической станции "Академик Вернадский"
Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" зафиксировали землетрясение магнитудой 7 баллов в проливе Дрейка. Толчок произошел 21 августа, вызвав угрозу цунами.
Землетрясение произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой, его зафиксировали оборудованием на украинской арктической станции вечером 21 августа.
Детали
Украинские полярники обнаружили землетрясение с помощью сейсмоакустического оборудования станции "Вернадского". Приливная волна от толчка зафиксирована мареографами на "Вернадском". Толчок произошел 21 августа в 23:16 (в Украине было 5 часов утра, 22 августа). Отмечено, что сам толчок исследователи не почувствовали.
Справка
Очаг находился на глубине 14 км, а магнитуда составила 7 (по шкале Рихтера). Лента аналогового мареографа указывает, что первая волна цунами дошла до острова в час ночи 22 августа по местному времени. Амплитуда составила всего около 20 см. Эхо в акватории продолжалось еще 5 часов.
Сейсмоакустические измерения на станции "Вернадского" продолжаются с 2000 года.
Позволяют:
- подтверждать и уточнять параметры землетрясений, определенные другими сейсмологическими сетями;
- анализировать связи между тектонической активностью различных регионов, в частности в контексте глобальной сейсмичности;
- усовершенствовать глобальные модели распространения сейсмических волн, используемые в прогнозах цунами и стихийных бедствий.
Дополнение
Такие землетрясения относятся к разрушительным, поэтому, например, в Чили уже объявлена угроза цунами.
