Эксклюзив
15:16 • 7026 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
14:47 • 7696 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
14:39 • 7112 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
14:30 • 9418 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Эксклюзив
13:07 • 11922 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Эксклюзив
12:16 • 10459 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 16379 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 17999 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильно
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 12616 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 13481 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Мощный сейсмический толчок магнитудой 7 баллов зафиксировали на антарктической станции "Академик Вернадский"

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" зафиксировали землетрясение магнитудой 7 баллов в проливе Дрейка. Толчок произошел 21 августа, вызвав угрозу цунами.

Мощный сейсмический толчок магнитудой 7 баллов зафиксировали на антарктической станции "Академик Вернадский"

Землетрясение произошло в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой, его зафиксировали оборудованием на украинской арктической станции вечером 21 августа.

Передает УНН со ссылкой на Vernadsky Research Base.

Детали

Украинские полярники обнаружили землетрясение с помощью сейсмоакустического оборудования станции "Вернадского". Приливная волна от толчка зафиксирована мареографами на "Вернадском". Толчок произошел 21 августа в 23:16 (в Украине было 5 часов утра, 22 августа). Отмечено, что сам толчок исследователи не почувствовали.

Сильное землетрясение произошло у побережья Мексики11.08.25, 09:58 • 3394 просмотра

Справка

Очаг находился на глубине 14 км, а магнитуда составила 7 (по шкале Рихтера). Лента аналогового мареографа указывает, что первая волна цунами дошла до острова в час ночи 22 августа по местному времени. Амплитуда составила всего около 20 см. Эхо в акватории продолжалось еще 5 часов.

Сейсмоакустические измерения на станции "Вернадского" продолжаются с 2000 года.

Позволяют:

  • подтверждать и уточнять параметры землетрясений, определенные другими сейсмологическими сетями;
    • анализировать связи между тектонической активностью различных регионов, в частности в контексте глобальной сейсмичности;
      • усовершенствовать глобальные модели распространения сейсмических волн, используемые в прогнозах цунами и стихийных бедствий.

        Дополнение

        Такие землетрясения относятся к разрушительным, поэтому, например, в Чили уже объявлена угроза цунами.

        Землетрясение магнитудой 5,8 в Индонезии: более 400 пострадавших и поврежденная церковь17.08.25, 12:54 • 4190 просмотров

        Игорь Тележников

        Новости МираПогода и окружающая среда
        Антарктида
        Чили
        Южная Америка
        Украина