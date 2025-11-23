Киевскую область накроет облачная погода с дождем и порывами ветра 5-10 м/с - прогноз на 23 ноября
Киев • УНН
В воскресенье 23 ноября в Киевской области ожидается облачная погода с дождем. Температура по области 3-8°С, в Киеве 5-7°С тепла.
В воскресенье 23 ноября в Киевской области ожидается облачная погода с дождем. Ветер северо-восточный с переходом на южный, 5-10 м/с, сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Температура по области 3-8°С, в Киеве 5-7°С тепла, говорится в прогнозе.
По состоянию на 9:00 в Киеве температура воздуха составляла 4°С, относительная влажность - 95%, атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Напомним
Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в воскресенье 23 ноября на большей части территории Украины будет облачно. По информации синоптиков, в западных областях ожидается умеренный, местами значительный мокрый снег, на Закарпатье и Прикарпатье значительный мокрый снег; налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура в течение суток от 3°С мороза до 2°С тепла.