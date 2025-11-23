Киевскую область накроет облачная погода с дождем и порывами ветра 5-10 м/с - прогноз на 23 ноября

$42.150.00
Эксклюзив
09:30
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 36471 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 62313 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 47901 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 30011 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 27285 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 22424 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 23440 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 28536 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 44094 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Киев • УНН

 • 2212 просмотра

В воскресенье 23 ноября в Киевской области ожидается облачная погода с дождем. Температура по области 3-8°С, в Киеве 5-7°С тепла.

В воскресенье 23 ноября в Киевской области ожидается облачная погода с дождем. Ветер северо-восточный с переходом на южный, 5-10 м/с, сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Температура по области 3-8°С, в Киеве 5-7°С тепла, говорится в прогнозе.

По состоянию на 9:00 в Киеве температура воздуха составляла 4°С, относительная влажность - 95%, атмосферное давление 750 мм рт. ст.

Напомним

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в воскресенье 23 ноября на большей части территории Украины будет облачно. По информации синоптиков, в западных областях ожидается умеренный, местами значительный мокрый снег, на Закарпатье и Прикарпатье значительный мокрый снег; налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; температура в течение суток от 3°С мороза до 2°С тепла.

Евгений Устименко

КиевКиевская областьПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Киевская область
Закарпатская область
Прикарпатье
Украина
Киев